Украина предложила на 15 лет заморозить вопрос о статусе Крыма. Россия решила «кардинально сократить военную активность» на части фронта Главные итоги переговоров в Стамбуле

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Участники переговоров в Стамбуле. 29 марта 2022 года Сергей Карпухин / ТАСС

Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. Встреча впервые с 7 марта проходила в личном формате, а не по видеосвязи. Предыдущие встречи проводились в Беларуси — против их продолжения там выступал Киев из-за поддержки, которую официальный Минск оказывает России. Накануне встречи власти Украины сообщали, что «программа минимум» для них — решение гуманитарных проблем, «программа максимум» — устойчивые договоренности о прекращении огня. Москва конкретные цели не называла.

Украина на переговорах предложила России зафиксировать позиции по Крыму в мирном договоре. Киев предложил в течение 15 лет проводить двусторонние консультации по статусу полуострова и на этот срок отказаться от использования вооруженных сил для решения конфликта. Конфликт в Донбассе, по версии Киева, мог бы отдельно решаться в ходе дальнейших переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Украина готова отказаться от идеи вступления в НАТО и другие альянсы в обмен на безопасность, которая будет обеспечиваться странами-гарантами. В качестве кандидатов называются США, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль. Гаранты обязуются в случае нападения на Украину оказать ей помощь, в том числе вооруженными силами.

Все решения в рамках мирного договора, как предлагает Украина, должны будут пройти следующую процедуру: сначала поддержка на референдуме, потом ратификация в Верховной раде, затем — ратификация парламентами стран-гарантов. Представители Украины при этом подчеркнули, что Киев признает только те границы страны, в которых она была по состоянию на 1991 год.

Предложения Украины в пересказе Владимира Мединского

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал переговоры «конструктивными». Он подтвердил, что Россия получила от Украины «понятно сформулированную их позицию для включения в договор» и заявил, что в самое ближайшее время эта позиция будет донесена до Владимира Путина. Мединский также заявил, что одновременно с подписанием мирного договора может пройти встреча Путина и Зеленского.

По итогам встречи Россия объявила о «кардинальном сокращении» военной активности на киевском и черниговском направлениях. По словам замминистра обороны Александра Фомина, такое решение было принято «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров». Фомин отметил, что в Киеве «должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы». Владимир Мединский при этом заявил, что военная деэскалация на двух упомянутых направлениях — «это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях».

Новый раунд переговоров может пройти уже вечером, сообщил офис президента Украины. Ранее российская сторона говорила, что переговоры продолжатся во вторник. РИА Новости со ссылкой на источник позже сообщило, что российская делегация покинет Стамбул до конца дня 29 марта и что затем переговоры продолжатся в видеоформате.

Накануне переговоров издание Financial Times писало о значительном смягчении российской позиции. По данным издания, Москва была готова отказаться от части своих первоначальных требований, в частности, от «денацификации» Украины. FT также писала о том, что Россия готова не препятствовать вхождению Украины в ЕС и согласна на предоставление международных гарантий безопасности в случае невступления в НАТО.

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