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Война Тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хроника событий 28 марта — здесь. А тут можно прочитать про Мариуполь — украинский город, который фактически был уничтожен за первый месяц этой войны.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.

Сегодня 34-й день войны. Мы продолжаем вести онлайн о боевых действиях, санкциях, мирных переговорах и других событиях, связанных с войной.