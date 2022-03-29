Путин исключил из научного совета при Совбезе РФ четырех ученых, выступивших против войны с Украиной

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Президент России Владимир Путин исключил четырех экспертов из научного совета при Совете безопасности РФ. Это следует из президентского указа от 28 марта.

Из совета исключены:

Алексей Громыко, директор Института Европы Российской академии наук;

Александр Никитин, директор Центра евро-атлантической безопасности МГИМО МИД РФ;

Александр Панов, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук;

Сергей Рогов, научный руководитель Института США и Канады Российской академии наук.

Причины их исключения из совета в указе не уточняются. В аппарате Совбеза сообщили «Коммерсанту», что речь идет об «обновлении» научного совета, члены которого периодически ротируются. В президентском указе не сказано, на кого их заменили.

В первых числах марта все четверо упомянутых ученых вместе с коллегами из США и стран Европы подписали заявление, в котором «выразили крайнюю озабоченность по поводу крупнейшего со времен Второй мировой войны кризиса на европейском континенте». Авторы обращения призвали стороны конфликта прекратить огонь, наладить сотрудничество по гуманитарным вопросам, воздержаться от ядерной риторики, а также договориться о дополнительных мерах по предотвращению военных инцидентов между США и НАТО с одной стороны и Россией с другой.

Алексей Громыко сказал RTVI, что не знает, почему его и остальных экспертов исключили из совета при Совбезе, и предположил, что власти не услышали их рекомендации. «Заявление содержало в себе большой смысл в те дни с точки зрения национальных интересов нашей страны», — сказал он.

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