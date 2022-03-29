Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Владимир Шаманов Государственная Дума РФ

Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил о захвате двух украинцев, подозреваемых в пытках российских военнослужащих, пишет ТАСС.

«[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», — заявил Шаманов на круглом столе комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

По словам Шаманова, задержаны граждане Украины Сергей Величко по кличке Чили и Константин Немичев — оба из фанатской группировки харьковского футбольного клуба «Металлист», пишет «Интерфакс».

Действительно ли они причастны к пыткам военнопленных, неизвестно. Российские правоохранительные органы и Минобороны это не комментировали. Украинская сторона также не сообщала об этом. В то же время телеграм-канал «****** Харьков» утверждает, что «Чили и Немичев на месте, никто их не похищал», а российская сторона лжет. Величко и Немичев не комментировали слова Шаманова: в последний раз их телеграм-каналы обновлялись 27 и 28 марта соответственно.

Шаманов не уточнил, о каком случае издевательств над российскими военными идет речь. 28 марта Readovka писала, что Величко и Немичева подозревают в том, что они стреляли по ногам пленным российским военным в селе Малая Рогань под Харьковом. Видеозапись издевательств над российскими военными появилась в сети 27 марта.

В начале записи показаны несколько человек в военной форме, которые лежат на земле со связанными руками. У некоторых на головах мешки, видны ранения и травмы. Вокруг ходят вооруженные люди в форме и задают вопросы; слышны обвинения в нанесении ударов по Харькову. В конце видео оператор подходит к микроавтобусу, откуда выводят еще несколько человек. К ним подходит мужчина и стреляет каждому по ногам, после чего они падают.

Сергей Величко и Константин Немичев — командиры батальонов харьковской ячейки территориальной обороны «Азов», писала «Украинская правда». 27 марта Величко и Немичев сообщили, что во время освобождения села Ольховка под Харьковом 25 марта украинские силы убили около 70 российских военных и взяли в плен еще 27 человек.

Как отмечала , Величко и Немичев публиковали кадры с российскими солдатами, взятыми в плен в Ольховке: в одном видео их заставляли петь гимн Украины, в другом — сажали в машины. На видео нет каких-либо деталей, которые позволяют судить о том, что это те же пленные.

По данным украинских СМИ, Сергей Величко — участник боевых действий в Донбассе в 2014–2015 годах, автор футбольной кричалки «Путин — *****!». В августе 2021 года его арестовали по делу о рэкете. В конце февраля 2022 года СМИ сообщили, что, по данным генпрокуратуры Украины, Величко вышел на свободу вместе с рядом других заключенных, которые будут бороться с российскими войсками.

После публикации видео, где, предположительно, украинцы стреляют по ногам российским военнопленным, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что происходящее на видео «имеет признаки военного преступления», и пообещал провести «самое серьезное расследование». Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный при этом заявил, что в интернете распространяются постановочные видео якобы с издевательствами над российскими пленным. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства «жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими».

29 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал журналистам в Стамбуле, что украинской стороне заявили протест по поводу появившихся в интернете видеозаписей пыток военнослужащих РФ. «Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают. Тех, кто допускал эти военные преступления», — сказал Мединский.

29 марта Следственный комитет сообщил в своем телеграм-канале, что возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. По версии следствия, украинские военные не позднее 27 марта избили «не менее восьми задержанных лиц», а также неоднократно стреляли по ним. В сообщении СК не уточняется, о чем идет речь, но российские СМИ допускают, что это касается публикации видео об издевательствах над российскими пленными под Харьковом. В СК отметили, что принимают «все исчерпывающие меры, направленные на установление лиц, причастных к этому преступлению».

Что происходит в Украине сейчас

Война Тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине сейчас

Война Тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь