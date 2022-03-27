Опубликовано видео, где, предположительно, украинские солдаты стреляют по ногам пленным россиянам. Бастрыкин велел начать проверку

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин велел «установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими» после публикации видео, на котором, предположительно, украинские военнослужащие стреляют по ногам пленным российским солдатам.

«По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области», — сказано в пресс-релизе СК.

На видео журналисты обратили внимание 27 марта. Когда, где и при каких обстоятельствах оно было снято, неизвестно. Самая ранняя версия, которую удалось обнаружить « », была загружена на Reddit утром в воскресенье. Основатель расследовательской группы Элиот Хиггинс заявил, что этот «очень серьезный инцидент необходимо расследовать».

В начале ролика показаны несколько человек в военной форме, которые лежат на земле со связанными руками. У некоторых на головах мешки, видны ранения и травмы. Вокруг ходят вооруженные люди в форме и задают вопросы; слышны обвинения в нанесении ударов по Харькову. В конце видео оператор подходит к микроавтобусу, откуда выводят еще несколько человек. К ним подходит мужчина и стреляет каждому по ногам, после чего они падают.

«Медиазона» нашла еще одно видео с теми же пленными, где упоминаются Ольховка и Бисквитное — населенные пункты к востоку от Харькова. 25 марта украинские СМИ со ссылкой на местные ячейки территориальной обороны «Азов» сообщали о взятии Ольховки украинской стороной и захвате в плен 27 россиян.

Обновление. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал в разговоре с Марком Фейгиным, что происходящее на видео «имеет признаки военного преступления» и что будет проведено «самое серьезное расследование». Ранее он напомнил украинским военным, что издевательство над пленными — военное преступление, не имеющее срока давности.

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