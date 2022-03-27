Война Тридцать второй день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 26 марта можно прочитать здесь.
Главные новости последних часов:
- Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что российские войска выпустили несколько ракет по Львову.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что из осажденного города эвакуирована половина жителей. До войны в Мариуполе жили 540 тысяч человек.
- Руководство «Ашана» заявило, что сеть продуктовых магазинов продолжит работу в России, так как действует в интересах гражданского населения. Уйти с российского рынка «Ашан» призывал президент Украины.
- Владимир Зеленский запретил украинцам публиковать фото и видео перемещений военных.
- Генпрокуратура Украины: с начала войны погибли 139 детей, более 200 ранены.
- Джо Байден назвал Владимира Путина преступником и обратился к народу России: «Вы нам не враги»
- Военнослужащие Южной Осетии присоединились к российским войскам в Украине.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.
Минобороны Великобритании — о происходящем в зоне боевых действий
- Российские войска, по-видимому, концентрируют свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские силы, непосредственно противостоящие сепаратистским регионам на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге.
- В северной части Украины расстановка сил в основном не меняется. Украинские силы контратаками препятствуют попыткам российских войск реорганизоваться.
Президент США Джо Байден 26 марта, находясь в Польше, выступил с речью, в которой назвал российского президента Владимира Путина преступником и заявил, что «этот человек не может оставаться у власти».
Вскоре после этого пресс-служба Белого дома заявила, что Байден не призывал к смене власти в России, а имел в виду, что нельзя допустить, чтобы Путин продолжал применять силу против соседних стран.
По мнению аналитиков BBC News, Белый дом не хочет «загонять Путина в угол». «Прямой призыв к смене режима может привести к нестабильности и усилить непредсказуемость [действий российского руководства — прим. „Медуза“]. А последнее, чего бы хотелось в этих обстоятельствах, — это непредсказуемость», пишет BBC News в своем онлайне.
Из-за войны Украину покинули более 3,5 миллиона человек. Люди уезжают, чтобы спастись, но после пересечения границы сложности не заканчиваются. Оказавшись в Европе, некоторые украинские беженцы решают, что уезжать вообще не стоило, другие — понимают, что хотят вернуться в страну при первой возможности.
«Медуза» поговорила с ними — о том, через какие испытания они сейчас проходят и почему хотят вернуться домой, несмотря на обстрелы.
РИА Новости опубликовало видеосъемку аэропорта Мариуполя.
«Аэропорт сейчас полностью пустой. Ни военных нет, ни гражданских, только голодные кошки бегают по пустому зданию. Самолетов тоже не обнаружил. Где-то совсем рядом слышны выстрелы из стрелкового оружия. Вероятно, идет зачистка близлежащих поселков», — рассказал оператор.
По данным Генпрокуратуры Украины, с начала российского вторжения погибли 139 детей, более 200 получили ранения. Больше всего пострадавших детей в Киевской, Донецкой и Харьковских областях.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН рассказал, что половина населения города, где до войны жили 540 тысяч человек, эвакуирована.
Как только война началась и пока еще работала железная дорога, пока еще работали обычные дороги, выехало около 140 тысяч. Потом еще порядка 100 тысяч выехало. 60 тысяч вывезли организовано через коридор, с помощью волонтеров. Но нужно понимать, что и в окрестностях города есть люди, которые также требуют эвакуации.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.
Командование Воздушных сил ВСУ заявило, что российские войска выпустили шесть ракет по Львову. Целями был склад топлива и бронетанковый завод.
В заявлении командования Воздушных сил особо внимание обращается на то, что удар по Львову, находящемуся в нескольких десятках километров от польской границы, был нанесен в тот момент, когда в Варшаве находился президент США Джо Байден.
К каким последствиям привел ракетный обстрел, командование Воздушных сил не раскрывает.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.
Компания-учредитель издания «Медиазона» (ООО «ЗП») объявлена в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Мы вынуждены указывать это по требованию российских властей. Кстати, законы об «иностранных агентах» могут угрожать и лично вам.
Здравствуйте! Начался 32-й день войны в Украине, и мы открываем новую трансляцию, в которой будем следить за происходящим в зоне боевых действий.