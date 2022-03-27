Война Тридцать второй день. Онлайн «Медузы»

Президент США Джо Байден 26 марта, находясь в Польше, выступил с речью, в которой назвал российского президента Владимира Путина преступником и заявил, что «этот человек не может оставаться у власти».

Пересказ речи Байдена можно прочитать тут

«Ради бога, этот человек не может оставаться у власти» Байден назвал Путина преступником и обратился к народу России: «Вы нам не враги»

Пересказ речи Байдена можно прочитать тут

«Ради бога, этот человек не может оставаться у власти» Байден назвал Путина преступником и обратился к народу России: «Вы нам не враги»

Вскоре после этого пресс-служба Белого дома заявила, что Байден не призывал к смене власти в России, а имел в виду, что нельзя допустить, чтобы Путин продолжал применять силу против соседних стран.

По мнению аналитиков BBC News, Белый дом не хочет «загонять Путина в угол». «Прямой призыв к смене режима может привести к нестабильности и усилить непредсказуемость [действий российского руководства — прим. „Медуза“]. А последнее, чего бы хотелось в этих обстоятельствах, — это непредсказуемость», пишет BBC News в своем онлайне.