Война Тридцать первый день. Онлайн «Медузы»
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Огурцы стали единственным продуктом, который подешевел в России с начала войны, обратил внимание РБК. Средние цены на них снизились почти на 9%. Это связано с тем, что огурцы почти полностью выращиваются в России, и их производство за последние годы значительно выросло.
Порошенко: мы с Зеленским пожали друг другу руки, у нас один враг — Путин
Бывший президент Украины Петр Порошенко, рассказал телеканалу «Настоящее время», что после начала войны они с Владимиром Зеленским, которому Порошенко проиграл на последних президентских выборах, решили забыть свои разногласия.
Мир поделился на до 24 февраля, когда Россия подло напала на Украину, и после 24 февраля. Сразу же 24 февраля произошла моя встреча с господином Зеленским, мы пожали друг другу руки, мы сказали, что мы начинаем с чистого листа, он может твердо рассчитывать на мою поддержку, потому что сейчас у нас есть один враг. И имя этого врага — Путин. Уже пошел второй месяц, и я должен сообщить, что этих договоренностей мы точно придерживаемся, потому что мы объединены вокруг Украины. Сейчас каждый — солдат, и война нас всех уравняла.
Утренняя сводка Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ)
- Россия бросила почти все подразделения Росгвардии, которые дислоцировались в Крыму, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, чтобы сломить сопротивление жителей Херсона, Геническа и Бердянска.
- Техника, поступающая в российские войска со складов и арсеналом находится в неудовлетворительном техническом состоянии из-за небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.
- Российские силы пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева.
- Украинские войска отразили атаки на Киевском, Донецком и Луганском направлениях.
- За сутки украинские военные уничтожили восемь российских танков и 17 единиц бронированной техники. Потери армии РФ в живой силе составили 170 человек. ПВО Украины сбили три самолета и беспилотника.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Тимур Рудов — капитан дальнего плавания, который объездил практически весь мир. В 2019 году он начал вести видеоблог о жизни в море — сейчас на него подписано почти 160 тысяч человек. Рудов родился в Мариуполе, учился в Ростове-на-Дону и долго поддерживал российскую власть, но сейчас изменил свои взгляды. После начала войны моряк с семьей три недели провел под обстрелами в осажденном Мариуполе.
Россиянам могут разрешить трудоустраиваться к дополнительному работодателю, не прерывая трудовой договор на основном месте работы. Это предусмотрено в новом проекте постановления правительства, пишет «Коммерсант».
Разрешение на заемный труд будет действовать до конца 2022 года. Как отмечает «Коммерсант», оно может помочь и российским компаниям, столкнувшимся с трудностями, и персоналу части иностранных работодателей, остановивших работу в РФ, и это лучше «серой» занятости.
США на следующей неделе могут объявить о новых санкциях, которые затронут российские технологические компании, работающие с армией и спецслужбами, сообщили источники The Wall Street Journal.
Ожидается, что эти санкции отрежут России доступ к компьютерным чипам иностранного производства, а также к деньгам и компонентам, необходимым для их производства внутри страны.
Франция, Турция и Греция хотят провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из окруженного и обстреливаемого Мариуполя, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
«Мы постараемся сделать это максимально быстро, мы надеемся, что в течение нескольких дней. В ближайшие 48–72 часа я поговорю с президентом Путиным, чтобы согласовать детали и условия», — добавил Макрон.
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