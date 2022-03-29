«Я нахожусь в плену больных фантазий». Украинец, которого Россия подозревает в пытках пленных, отрицает, что его захватил российский спецназ

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Командиры батальонов харьковской ячейки территориальной обороны «Азов» Сергей Величко (позывной «Чили») и Константин Немичев отрицают, что российские военные взяли их в плен.

Вечером 29 марта они одновременно опубликовали в своих телеграм-каналах две видеозаписи, в которых отвергли утверждения депутата Госдумы, бывшего командующего ВДВ, генерал-полковника Владимира Шаманова о том, что российский спецназ «захватил» их, а они «просят о пощаде».

Сергей Величко оставил в телеграме видеосообщение: «Друзья! Ну что. Я нахожусь в плену, в плену больных фантазий больных людей из соседней страны, которые захватили Украину за три дня, которые взяли в плен меня с Костей, которые сбили вертолет с командиром полка „Азов“. Удачи! Приезжайте! Мы вам здесь не рады».

Константин Немичев в совместной с Величко видеозаписи заявил, что они находятся в Харькове. Он также назвал «фейковым» видео, где, предположительно, украинские военные стреляют по ногам российским военнопленным.

Днем 29 марта генерал Владимир Шаманов заявил о захвате двоих украинцев, подозреваемых в пытках российских военных. Он говорил, что это выходцы из фанатской группировки харьковского футбольного клуба «Металлист» Сергей Величко и Константин Немичев. Другие источники, в том числе Минобороны РФ, не подтверждали эту информацию.

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