Война Тридцать третий день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хроника событий 27 марта — здесь. А тут можно прочитать первое с начала войны интервью президента Украины Владимира Зеленского российским СМИ (в том числе «Медузе»).
Главные новости последних часов:
- Президент Украины прокомментировал попытку властей РФ предотвратить публикацию его интервью российским СМИ. «Это было бы смешно, если бы не было так трагично», — заявил Зеленский.
- Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки миротворцев НАТО на Украину и закрытия неба над страной.
- Президент США Джо Байден подтвердил, что не призывал к смене режима в России, говоря, что Путин «не может оставаться у власти».
- С начала войны в Украине погибли 143 ребенка, заявила украинский уполномоченный Людмила Денисова.
- На церемонии вручения «Оскара» объявили минуту молчания в память о жертвах войны в Украине.
- Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания Itʼs My City. Редакция все равно намерена продолжить работу.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.
Крупнейший в России поставщик упаковки Tetra Pak на время откажется от выпуска упаковок для вина и напитков объемом два литра, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
У Tetra Pak, рассказал один из собеседников издания, в РФ сырья остается меньше чем на месяц.
В самой компании подтвердили, что сфокусировались на выпуске упаковочного материала для социально значимых продуктов, в том числе молока и детского питания.
После вторжения российских войск в Украину писатель и кинематографист Джонатан Литтелл опубликовал на нескольких языках статью о том, зачем Владимиру Путину понадобилась эта война. На русском языке текст вышел на «Медузе».
Для Литтелла это во многом личная история: он работал в составе гуманитарной миссии в Чечне и написал книгу «Чечня. Год третий», в которой исследовал режим Рамзана Кадырова. В своей новой статье он обращается к своим друзьям в России — с призывом взять ответственность за страну в свои руки.
Роскомнадзор добился удаления ролика Данилы Поперечного о ситуации в России после начала войны
Комик Данила Поперечный получил уведомление от поддержки YouTube о том, что Роскомнадзор запретил его видео, в котором он говорил о своем временном отъезде из России из-за войны.
Поперечный удалил видео и загрузил вместо него новое — где снят лишь стул, на котором он сидел во время записи предыдущего ролика. В описании комик написал: «Контент, не нарушающий Федеральный закон РФ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“».
По словам Поперечного, аналогичные уведомления о блокировке роликов получили и несколько других блогеров. Кто это и какие их ролики привлекли внимание Роскомнадзора, Поперечный не уточнил.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Продолжаются бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка и Сухая Каменка в Харьковской области.
- Украинские войска сдерживают продвижение противника в направлении Гуляйполя и Запорожья в Запорожской области.
- Силы обороны Киева сдерживают противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.
- На юге основные усилия сосредоточены на обороне Кривого Рога, Запорожья и Николаева.
- На донецком и луганском направлениях отбиты пять атак, противник понес потери в технике и живой силе.
- Украинские ВВС за предыдущие сутки уничтожили четыре российских самолета, один вертолет, два беспилотника и две крылатые ракеты.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно.
Вице-премьер Украины: Россия продолжает милитаризацию зоны отчуждения ЧАЭС
Российские войска продолжают транспортировать и хранить значительное количество боеприпасов в непосредственной близости от Чернобыльской атомной станции, заявила Ирина Верещук.
По ее словам, это создает риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над четвертым энергоблоком станции после взрыва в 1986 году, и попадания в атмосферу радиоактивной пыли.
Ранее стало известно о лесных пожарах вблизи АЭС. Верещук призвала Совбез ООН отправить на станцию специальную миссию «для устранения риска повторения чернобыльской аварии».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно.
С начала войны в Украине погибли 143 ребенка, заявила уполномоченный по правам человека при Верховной Раде Людмила Денисова.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно.
Комиссия РСПП по связи и IT (в нее входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», ОАО РЖД и других) заявила, что из-за войны стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% и может увеличиться еще на 80%.
У операторов связи хватит резервов для обеспечения работоспособности инфраструктуры на четыре-шесть месяцев. То есть, риск аварий возрастет уже с июля-августа, следует из отчета РСПП, который цитирует «Коммерсант».
МЧС России четыре дня назад заявило, что будет выплачивать по 10 тысяч российских рублей пенсионерам и бюджетникам на «освобожденных» территориях Украины.
Сегодня ведомство отчиталось, что заявки на выплаты подали полторы тысячи человек, деньги уже получили около 900 человек.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно.
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Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания Itʼs My City.
Ведомство объяснило это распространением «недостоверной информации о спецоперации в Украине», пишет Itʼs My City в своем телеграм-канале.
Несмотря на это, мы продолжаем работу. Наш сайт по-прежнему доступен через VPN. Также мы усилим работу в социальных сетях.
Запаса техники от брендов, которые ограничили свои поставки в Россию, хватит на два-три месяца, сообщили РБК представители двух торговых сетей.
По словам собеседников издания, российское правительство рассматривает вариант разрешить параллельный импорт (то есть, ввоз без разрешения правообладателя) конкретных брендов — в том числе Apple.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не будет публиковать данные о суверенном кредитном рейтинге России.
Об этом агентство сообщило еще 25 марта, объяснив свое решение необходимостью исполнять санкции ЕС, который запретил европейским кредитно-рейтинговым агентствам оказывать услуги российским клиентам.
После начала войны агентство Fitch несколько раз понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте, а в начале марта заявило о «неизбежности суверенного дефолта».
Правительство России поручило Минздраву собрать данные о лекарственных препаратах, которые не производятся в России и «дружественных» странах и могут оказаться в дефиците из-за санкций, пишут «Коммерсант» и «Ведомости».
Эти меры принимаются на случай ухода иностранных фармкомпаний, хотя пока они продолжают поставки жизненно важных препаратов в Россию.
В Минпромторге заявили, что из российского перечня жизненно важных препаратов, включающего 808 позиций, у отечественных фармкомпаний есть технологическая возможность производить 404.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки миротворцев НАТО на Украину и закрытия неба над страной.
Он также заявил, что Германия может отказаться от импорта российского угля и снизить импорт российской нефти уже в этом году.
В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что ЕС может отказаться от закупки российского газа в течение двух лет.
«Это было бы смешно, если бы не было так трагично». Зеленский — о попытке запретить публикацию его интервью российским СМИ
Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал первое с начала войны интервью российским журналистам (в том числе главному редактору «Медузы» Ивану Колпакову). Роскомнадзор потребовал не публиковать интервью, а Генпрокуратура РФ пообещала дать ему «принципиальную правовую оценку».
Реакцию российских властей на интервью прокомментировал и сам Зеленский.
Сегодня тот день, когда мы снова и снова убеждаемся, насколько далеко мы от Российской Федерации. Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них, кто может позволить себе говорить правду. <…> Это было бы смешно, если бы не было так трагично.
Уничтожили свободу слова в своей стране. Пытаются уничтожить соседнюю страну. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, раз такая реакция, значит, мы все правильно делаем, значит, они нервничают. Может, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов о состоянии дел в их государстве.
Ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар». На ней объявили минуту молчания в поддержку жертв войны в Украине.
Сегодня 33-й день с момента вторжения России в Украину. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях, санкциях и других связанных с войной событиях.