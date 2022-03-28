Война Тридцать третий день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хроника событий 27 марта — здесь. А тут можно прочитать первое с начала войны интервью президента Украины Владимира Зеленского российским СМИ (в том числе «Медузе»).

Главные новости последних часов:

Президент Украины прокомментировал попытку властей РФ предотвратить публикацию его интервью российским СМИ. «Это было бы смешно, если бы не было так трагично», — заявил Зеленский.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки миротворцев НАТО на Украину и закрытия неба над страной.

Президент США Джо Байден подтвердил, что не призывал к смене режима в России, говоря, что Путин «не может оставаться у власти».

С начала войны в Украине погибли 143 ребенка, заявила украинский уполномоченный Людмила Денисова.

На церемонии вручения «Оскара» объявили минуту молчания в память о жертвах войны в Украине.

Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания Itʼs My City. Редакция все равно намерена продолжить работу.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.