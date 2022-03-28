Отравление участников переговоров России с Украиной. Что об этом известно По данным Bellingcat, The Wall Street Journal и «Би-би-си», пострадали Роман Абрамович и еще два человека

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Andrew Winning / Reuters / Scanpix / LETA

У трех участников переговоров России с Украиной были симптомы, схожие с симптомами при отравлении химическим оружием, сообщил 28 марта расследовательский проект . По его данным, в числе пострадавших — бизнесмен Роман Абрамович.

Bellingcat выяснил, что Абрамович вместе с еще одним российским бизнесменом, имя которого не раскрывается, встречался в Киеве с Рустемом Умеровым — депутатом Верховной рады Украины, участвующим в переговорах с Россией. Встреча, по данным Bellingcat, началась днем 3 марта и продолжалась до 10 вечера. По завершении встречи у ее участников начались резкая боль в глазах и воспаление кожных покровов. Симптомы наблюдались до утра следующего дня.

По утверждению Bellingcat, эксперты пришли к выводу, что симптомы, скорее всего, были вызваны отравлением химическим оружием, тип которого точно не установлен. Менее вероятной версией называют воздействие микроволнового излучения. По данным Bellingcat, перед появлением симптомов все трое пострадавших не употребляли ничего, кроме воды и шоколада.

Участников встречи в Киеве скорее хотели запугать, чем причинить реальный вред их здоровью, пишет Bellingcat со ссылкой на экспертов. На это указывают предполагаемый тип отравляющего вещества и его доза. Симптомы наиболее соответствовали отравлению , или . Точно установить тип вещества было невозможно, поскольку проверки на специализированном лабораторном оборудовании не проводилось.

Роман Абрамович полностью терял зрение, сообщила «Русская служба Би-би-си». По данным издания, у бизнесмена «облезала кожа», а симптомы прошли у него только через несколько дней. «Би-би-си» также сообщает, что симптомы у Абрамовича и Умерова появились, когда они приехали из Киева в Стамбул. Из сообщений Bellingcat следует, что это произошло еще в Киеве, сразу после встречи.

«Думали и на украинскую, и на российскую сторону», — заявил «Русской службе Би-би-си» источник, близкий к Абрамовичу. Пострадавшие не пришли к какому-то выводу, кто мог это сделать. По словам источника, есть версия, что отравляющее вещество могли распылить в воздухе.

Источник британского «Би-би-си», подтвердил, что бизнесмен испытывал симптомы, схожие с симптомами отравления. Сейчас Абрамович чувствует себя нормально и продолжает участие в переговорах с целью добиться завершения войны в Украине, сказал источник.

Об отравлении участников переговоров также сообщила газета The Wall Street Journal. Она подтвердила, что пострадали Роман Абрамович и еще два человека. WSJ отмечает, что Абрамович встречался в Киеве с Владимиром Зеленским. У президента Украины симптомов отравления не было. По данным газеты, отравление может быть связано с попытками некоторых сил в Кремле сорвать переговоры о прекращении войны России с Украиной.

Офис президента Украины не подтвердил информацию об отравлении участников переговоров. «Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю — члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Американская разведка считает, что отравления не было. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского представителя. Симптомы у участников переговоров могли быть вызваны «экологическим фактором», а не отравлением, сказал источник Reuters. О каком «экологическом факторе» идет речь, не уточняется.

Первыми об отравлении рассказали журналисты «Агентства» — но они сообщали только об отравлении Рустема Умерова. По данным журналистов, это произошло в Киеве. «Агентство» сообщило, что Умеров «чувствует себя удовлетворительно». Сам Умеров опроверг сообщения об отравлении и призвал не доверять «непроверенным источникам информации». «Со мной все хорошо. „Не читайте до обеда советских газет“», — написал он в фейсбуке.

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