Bellingcat и WSJ: среди отравленных участников российско-украинских переговоров был Роман Абрамович

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Расследовательский проект сообщил в твиттере, что подтверждает информацию о том, что у нескольких участников переговоров России и Украины, проходивших 3 марта, были симптомы отравления, схожие с симптомами при применении химического оружия.

Всего, по данным Bellingcat, такие симптомы в ночь на 4 марта были у троих участников переговоров, в том числе у бизнесмена Романа Абрамовича.

Участники переговоров жаловались на воспаление кожных покровов и слизистой глаз, а также резкую боль в глазах, не проходившую несколько часов.

Bellingcat пишет, что переговоры проходили на украинской территории, не уточняя подробностей.

The Wall Street Journal в свою очередь сообщает, что Абрамович и еще двое участников переговоров, в том числе Рустем Умеров, почувствовали себя плохо после переговоров в Киеве.

По данным WSJ, Абрамович в Киеве также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, у которого симптомов отравления не зафиксировано.

Представители украинской стороны, пишет WSJ, связали отравление с попыткой некоторых сил в Кремле сорвать мирные переговоры. Источник, близкий к Абрамовичу, заявил изданию, что не знает, кто стоит за попыткой отравления.

Обновление: Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, участвующий в переговорах, так прокомментировал публикации WSJ и Bellingcat: «Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому, еще раз повторю — члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах».

Неофициальные источники в конце февраля — начале марта сообщали, что Роман Абрамович принимает участие в мирных переговорах России и Украины. О визите Абрамовича в Украину и переговорах в Киеве ранее известно не было. По официальным данным, Россия и Украина провели несколько раундов очных переговоров на территории Беларуси, а затем делегации продолжили общение по видеосвязи. Новый очный раунд переговоров должен пройти в Стамбуле.

Ранее 28 марта «Агентство» написало, что участник украинской делегации на переговорах с Россией депутат Верховной рады Рустем Умеров в марте был отравлен и временно выбыл из числа переговорщиков. Один из источников «Агентства» заявлял, что Умеров — не единственный пострадавший, но никаких подробностей не раскрывал.

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