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Представители украинской делегации прибывают в Беларусь на переговоры с российской стороной. 28 февраля 2022 года Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС

Участник украинской делегации на переговорах с Россией депутат Верховной рады Рустем Умеров в марте был отравлен и временно выбыл из числа переговорщиков, рассказали «Агентству» три источника с обеих сторон конфликта.

Умеров был отравлен в Киеве, но остался жив и сейчас «чувствует себя удовлетворительно», заявили собеседники издания. Один из них утверждает, что вместе с депутатом пострадали другие люди. При этом отдельно подчеркивается, что в случае с отравлением Умерова речь о не идет.

Власти Украины проводят закрытое расследование этого инцидента, сообщил источник с украинской стороны. Другой собеседник «Агентства», знакомый с членами украинской делегации, заявил, что инцидент с Умеровым мог стать причиной перехода переговоров в формат видеосвязи. Источник с российской стороны с этой информацией не согласился и объяснил отказ переговорщиков от очных встреч логистическими сложностями.

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В начале марта в СМИ, связанных с Кремлем, против Рустема Умерова была развернута информационная кампания, пишет «Агентство». Депутата обвинили в том, что он — «шпион США» и специально затягивает переговоры. Об этом в беседе с РИА Новости сказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Позже его заявления перепечатали другие издания.

Сам Рустем Умеров опроверг сообщения о своем отравлении. «Со мной все хорошо. „Не читайте до обеда советских газет“», — написал он в фейсбуке, комментируя «ссылки сомнительных СМИ». Депутат заявил, что «информационная война активно продолжается», и призвал не доверять «непроверенным источникам информации».

Встреча делегаций России и Украины в Беларуси. 28 февраля 2022 года. Дальний в правом ряду — Денис Киреев. Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС

«Агентство» также узнало подробности гибели другого члена украинской делегации, участника первого раунда переговоров — разведчика . Изначально о его смерти 5 марта сообщили украинские СМИ, заявив, что Служба безопасности Украины заподозрила переговорщика в госизмене и убила при задержании. Позже украинские власти уточнили, что Киреев погиб при выполнении специального задания.

Предполагается, что Киреев был убит сотрудниками украинского спецподразделения после того, как контрразведчики зафиксировали его контакт с россиянами, пишет издание. По словам собеседника с российской стороны, разведчик отвечал за контакты с российскими силовиками по личному указу президента Украины Владимира Зеленского.

«Но потом произошло „недоразумение“ — бойцы спецназа не знали этого и „ликвидировали“ Киреева при задержании. Украинский источник подтверждает: „имела место неразбериха“», — говорится в статье.

В офисе Зеленского информацию «Агентства» не прокомментировали.

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