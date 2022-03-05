Военная разведка Украины заявила о гибели на спецзадании участника переговоров с РФ. До этого СМИ писали, что он убит при задержании

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Главное управление разведки Минобороны Украины вечером 5 марта сообщило о гибели при выполнении специального задания своего сотрудника, разведчика Дениса Киреева.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Киреев, работавший в банковской сфере, якобы подозревался в госизмене и был убит сотрудниками СБУ при задержании.

Киреев присутствовал на первом раунде переговоров между Россией и Украиной — хотя, как отмечают украинские журналисты, не упоминался в официальном составе делегации. При этом публикации о том, что Киреева якобы подозревали в госизмене, были в украинских медиа еще до начала войны.

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