ФСБ заявила, что украинские военные заминировали подходы к портам. «Не исключается дрейф мин в Босфор и Средиземное море»

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ФСБ России заявила, что украинские морские мины, установленные на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный, отрываются от донных якорей и «свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря».

«Не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна», — заявили в ФСБ, обвинив Украину в «пренебрежении человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза».

Информацию от конфликтующих сторон о происходящем в зоне боевых действий оперативно подтвердить или опровергнуть не представляется возможным.

В ходе войны в Украине российские военные корабли подходят к побережью Одесской области; несколько раз появлялась информация о планах России высадить там десант. В последний раз о приближении российских кораблей власти Одесской области сообщили 17 марта. Также Россия проводит с моря ракетные обстрелы территории Украины.

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сообщили 17 марта.

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