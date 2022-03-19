Война Двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»
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В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Бельгия отложила закрытие всех атомных электростанций на 10 лет из-за войны в Украине. Власти страны пошли на это, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива «в неспокойной геополитической обстановке».
В начале марта США заявили о запрете импорта нефти и газа из России. Великобритания пообещала отказаться от российской нефти до конца 2022 года. Еврокомиссия разработала черновой план по отказу от российских углеводородов «задолго до 2030 года».
Режиссер Никита Михалков повторяет тезисы российской пропаганды. О разработке в Украине биологического оружия и планах по распространению опасных инфекций с помощью мигрирующих птиц ранее заявило Минобороны России.
Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил о боях за «Азовсталь» — один из крупнейших сталелитейных заводов Украины, расположенный в Мариуполе.
«Мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант», — заявил Денисенко.
Недавно глава Чечни Рамзан Кадыров писал, что чеченские спецназовцы готовят штурм «Азовстали», где «осели боевики националистических группировок».
Мать, прикрывшая собой одномесячную дочь при обстреле
Жительница Киева по имени Ольга прикрыла своим телом одномесячную дочь, когда возле их пятиэтажки взорвался снаряд. Ребенок не пострадал. Женщина получила многочисленные осколочные ранения и была доставлена в клинику «Охматдет», сообщается в телеграм-канале клиники.
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О прекращении или ограничении работы с Россией заявили и американские нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger.
Bosch остановил поставки запчастей для грузовых автомобилей в Россию
Компания заявила, что приняла такое решение на фоне информации о том, что ее продукция могла использоваться в военных целях, пишет Bloomberg. Компания также допустила остановку остановку своих заводов в России.
Ранее министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запчасти Bosch нашли в российской военной технике. По информации Der Spiegel, власти ФРГ начали расследование против компании.
Ранее сообщалось, что Bosch остановил поставки бытовой техники в РФ.
Чиновники Евросоюза обсуждают возможность использовать активы российских олигархов, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины после войны. Об этом рассказали три источника Bloomberg.
Они подчеркнули, что идея находится на ранней стадии рассмотрения и никаких решений еще не принято.
Бывшие президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон посетили украинскую церковь в Чикаго в знак солидарности с украинцами.
Мы возобновляем онлайн о войне в Украине и событиях вокруг нее.