Война Двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

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Двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Главные события 18 марта описаны здесь, а самые важные фотографии дня можно посмотреть здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.