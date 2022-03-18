ООН: из-за войны покинуть свои дома была вынуждена четверть населения Украины
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Более 6,5 миллиона жителей Украины были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в другие места внутри страны из-за начавшейся войны. Такая оценка содержится в новом докладе, опубликованном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.
С учетом того, что еще 3,2 миллиона уже покинули страну, общее число перемещенных лиц достигло почти четверти от 41-миллионного населения страны.
Еще более 12 миллионов человек не могут покинуть непосредственно затронутые войной районы из-за повышенных рисков безопасности, разрушения дорог и мостов, а также отсутствия необходимых ресурсов или информации о том, где найти безопасное место и жилье.