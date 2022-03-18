Война Двадцать третий день. Онлайн «Медузы»

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Двадцать третий день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. О главных событиях 17 марта можно прочитать здесь, а самые важные фотографии дня посмотреть здесь.

Главные новости за последние часы:

Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Эльвиру Набиуллину на пост пост главы Центробанка.

«Единая Россия» подготовила поправки, которые предусматривают уголовную ответственность за фейки о работе российских госорганов за рубежом.

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до категории «дефолт более чем вероятен».

«Яблоко» заявило про обыски у Льва Шлосберга и других псковских активистов партии.

Во Львове были слышны взрывы. Мэр города заявил об авиаударе в районе аэропорта.

Австралия, Новая Зеландия и Япония расширили санкции против России.

Запрет на полеты в аэропорты на юге России продлили до 26 марта.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.