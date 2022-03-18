Война Двадцать третий день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. О главных событиях 17 марта можно прочитать здесь, а самые важные фотографии дня посмотреть здесь.
Главные новости за последние часы:
- Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Эльвиру Набиуллину на пост пост главы Центробанка.
- «Единая Россия» подготовила поправки, которые предусматривают уголовную ответственность за фейки о работе российских госорганов за рубежом.
- Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до категории «дефолт более чем вероятен».
- «Яблоко» заявило про обыски у Льва Шлосберга и других псковских активистов партии.
- Во Львове были слышны взрывы. Мэр города заявил об авиаударе в районе аэропорта.
- Австралия, Новая Зеландия и Япония расширили санкции против России.
- Запрет на полеты в аэропорты на юге России продлили до 26 марта.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Аркадий Дворкович уйдет с поста главы фонда «Сколково»
Глава Росздравнадзора заявила об ажиотажном спросе на L-тироксин — препарат для лечения заболеваний щитовидной железы
Алла Самойлова заверила, что у дистрибьюторов и производителей нет проблем с производством и запасами препарата. В ближайшее время L-тироксин вернется в аптечную сеть, цитирует слова Самойловой «Интерфакс».
Ранее о том, что в аптеках нет L-тироксина и эутирокса (еще одного препарата от заболеваний щитовидной железны), сообщили «Коммерсант» и «Фонтанка».
Сбербанк сообщил об ограничении списка валют, доступных для перевода
С 18 марта клиенты банка не смогут сделать перевод в другой банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.
В офисах банка по-прежнему можно отправлять переводы по России и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. Переводы за рубеж через приложение «СберБанк Онлайн» остаются доступны только в евро.
Дмитрий Медведев написал второй пост в телеграме (первый был вчера). Он посвящен зарубежным соцсетям — в частности, компании Meta.
Совсем недавно выяснилось, что руководители отдельных интернет-ресурсов — к примеру, великой вселенной «Мета» — живут в собственной реальности, следуют только своим субъективным правилам. Вкус к мнимой неограниченной власти в цифровом пространстве сладок. Они построили империю и вовлекли в нее миллиарды людей. И управляют ею вне законов и иного государственного регулирования, на основе пользовательских соглашений. Захотели — закрыли доступ любому человеку, сообществу, стране, да чего уж там — собственному президенту в угоду общественному мнению и его политическим противникам. Помогли правильному кандидату выиграть «демократические» выборы в США.
Ранее Генпрокуратура потребовала признать Meta «экстремистской организацией» из-за новой политики компании относительно угроз российским военным. Из-за этого в России также заблокировали Instagram.
Представитель народной милиции ДНР отрицает сообщение о создании бесполетной зоны над Донбассом.
Новая обложка журнала Time
Ее героиней стала пятилетняя девочка по имени Валерия из Кривого Рога — родного города президента Украины Владимира Зеленского.
14 марта более 100 человек развернули изображение Валерии возле театра оперы и балета во Львове. Этот момент и попал на обложку Time.
Почему важен Львов, который сегодня подвергся обстрелу. Объясняет СNN
- Расположение: город находится примерно в 70 километрах от польской границы. Атака на него может иметь международные последствия.
- Беженцы: в город с населением чуть более 700 тысяч человек приехали около 200 тысяч беженцев из других частей страны.
- Логистика: через западную Украину проходят поставки оружия украинским военным.
- Культура: исторический центр Львова является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в местном музее хранится самая полная в стране коллекция религиозного средневекового искусства и рукописей.
- Временная база: город стал временным пристанищем для многих СМИ, организаций и посольств, которые были вынуждены покинуть Киев.
Киевские власти сообщили про обстрел жилого квартала в Подольском районе.
На месте работают спасатели и медики. Количество пострадавших уточняется.
Лев Шлосберг про обыски у псковских участников «Яблока»
Удар во Львове пришелся по авиаремонтному заводу. Здания завода разрушены, заявил мэр города Андрей Садовой.
Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Губернатор Петербурга заявил, что на смену уходящим из города западным компаниям придут инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии и арабских стран.
«Уже есть предложения, рынок есть рынок, и предложений очень много» — сказал Александр Беглов в эфире телеканала «78».
«Единая Россия» подготовила поправки об административной и уголовной ответственности за фейки о работе российских госорганов за рубежом
Поправки могут быть рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе, заявил ТАСС глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Все, кто защищают интересы России за ее пределами — неважно носят они погоны или нет — должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и „чернухи“. Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
На что еще вырос спрос среди россиян (по информации «Коммерсанта»)
- На антидепрессанты;
- На подержанные ноутбуки и смартфоны;
- На недвижимость в Дубае.
В Харькове до сих пор тушат пожар на крупнейшем в Восточной Европе рынке
«Яблоко» сообщило про обыски у Льва Шлосберга и других псковских активистов партии
Поводом для обысков стала жалоба на одну из публикаций телеграм-канала «Гремячая башня», в котором авторы нелестно высказались о губернаторе Псковской области Михаила Ведерникове.
Накануне обыски проходили у казанских активистов.
Россия сняла запрос на голосование в Совете Безопасности ООН по проекту своей резолюции о гуманитарной ситуации на Украине.
Постпред РФ при организации Василий Небензя сослался на «беспощадное давление» со стороны Запада, который якобы вынуждает другие страны голосовать против резолюции.
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до категории «дефолт более чем вероятен»
Международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России с категории CCC — до категории СС. Она означает, что дефолт еще не наступил, но он более чем вероятен, поясняет Forbes.
Рейтинг понижен из-за трудностей, с которыми столкнулась Россия при обслуживании долга по еврооблигациям.
Напомним, накануне Минфин России заявил, что успешно провел первый платеж по евробондам после заморозки части резервов.
Австралия, Новая Зеландия и Япония расширили санкции против России
Австралия ввела ограничения против 11 российских банков и госучреждений, в том числе Фонда национального благосостояния и Минфина. Также в санкционные списки попали Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
Новая Зеландия закрыла въезд более чем трем сотням россиян, а также ввела ограничения против Промсвязьбанка.
Япония включила в санкционный список девять российских компаний и 15 физических лиц — в том числе официального представителя МИД РФ Марию Захарову и бывшую жену главы «Роснефти» Марину Сечину.
Запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен в четвертый раз — до 26 марта.
Сегодня 23-й день войны. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях.