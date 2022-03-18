Минпромторг США заявил, что сто самолетов нарушают наложенные на Россию санкции. В том числе личный борт Романа Абрамовича

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Минпромторг США опубликовал список самолетов, которые продолжают полеты, несмотря на наложенные на Россию санкции.

В списке 33 самолета «Аэрофлота», 12 — AirBridgeCargo, 5 — Aviastar-TU, 23 — Azur Air, 14 — Nordwind, 12 — Utair и самолет, принадлежащий Роману Абрамовичу.

«Мы публикуем этот список, чтобы обратить внимание всего мира — мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно путешествовать в нарушение наших законов», — говорится в заявлении Минпромторга.

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США и Евросоюз в рамках санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину, запретили сдавать в лизинг самолеты российским авиакомпаниям. Помимо этого, был наложен запрет на продажу запчастей к самолетам.

Из-за санкций самолеты авиакомпаний из РФ начали подвергаться арестам за границей по требованию лизингодателей. Это привело к практически полному прекращению полетов российских авиакомпаний за рубеж.

14 марта Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у авиакомпаний из РФ. Закон также позволяет выдавать таким самолетам отечественные сертификаты летной годности, с которыми также возникли сложности из-за санкций. «Аэрофлот» после этого возобновил полеты в некоторые зарубежные страны.

СМИ сообщали, что за последние несколько дней самолет, принадлежащий Роману Абрамовичу, приземлялся в Тель-Авиве, а оттуда бизнесмен улетел в Стамбул.

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