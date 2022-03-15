«Аэрофлот» возобновил рейсы за границу после их приостановки из-за санкций. Компания снова будет летать в Бишкек, Баку и Ереван

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Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 8 марта временно приостановила все международные рейсы, начала возобновлять полеты за рубеж. Информация об этом появилась на сайте «Аэрофлота.

С 14 марта перевозчик возобновил регулярные рейсы в Ош и Бишкек (Кыргызстан). С 15 марта «Аэрофлот» открыл продажу билетов в Баку и Ереван. Ежедневные полеты в эти города возобновятся с 21 и 21 марта соответственно. Они будут выполняться на российских самолетах Sukhoi SuperJet 100.

С 8 марта «Аэрофлот» приостановил все рейсы за рубеж, кроме рейсов в Минск. Авиакомпания объявила об этом после того, как Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам с самолетами в лизинге от иностранных компаний остановить все рейсы за рубеж на фоне массовых арестов лайнеров. Они начались из-за санкций в связи с вторжением России в Украину.

По данным аналитического агентства в авиационной сфере Cirium, на которые в конце февраля ссылался «Коммерсант», российские авиакомпании эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров. Из них 777 находятся в лизинге, в том числе 515 — в лизинге от иностранных компаний.

14 марта президент России Владимир Путина подписал закон, который разрешает отечественным авиакомпаниям оформить на себя права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге, и продолжать их эксплуатацию.

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