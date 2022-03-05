Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить все рейсы за рубеж из-за ареста самолетов
Источник: Интерфакс
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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям из России с 6 марта приостановить все рейсы за рубеж на фоне массовых арестов самолетов. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает «Интерфакс».
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