Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить все рейсы за рубеж из-за ареста самолетов

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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям из России с 6 марта приостановить все рейсы за рубеж на фоне массовых арестов самолетов. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает «Интерфакс».

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