РБК: в Минтрансе РФ обсудили возможность национализации самолетов Airbus и Boeing на фоне санкций

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Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик, топ-менеджеры группы «Аэрофлот», S7 Group, «Уральских авиалиний» и Utair обсудили возможность национализации самолетов Airbus и Boeing на фоне западных санкций, введенных из-за российского вторжения в Украину. Об этом РБК рассказали источники, знакомые с ходом совещания, которое состоялось 28 февраля.

По словам источника издания в крупной лизинговой компании, Минтранс склоняется к мысли о национализации. Однако власти еще не приняли окончательного решения, говорят собеседники РБК. Ожидается, что конкретный сценарий развития событий может появиться до конца недели.

«Национализация флота — самый реальный сценарий, других вариантов [сохранения работоспособности] прямо сейчас нет», — заявил один из источников. Он отметил, что вопрос об этом должно решить государство, поскольку сами перевозчики не могут задерживать самолеты, если лизинговые компании требуют их вернуть.

Если решение о выкупе лайнеров примут, российским властям придется обсуждать такую возможность с США и ЕС, отмечает другой собеседник. Как технически может происходить «национализация» иностранных самолетов, собеседники издания не сообщили.

В Росавиации в ответ на вопрос про варианты сохранения иностранных самолетов в России и возможность их национализации заявили: «Вопрос в стадии оценки». Других подробностей представитель ведомства не привел.

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При национализации лайнеров на них можно будет летать не больше полугода, поскольку санкции также затрагивают поставки запчастей, отметил директор научного центра экономического мониторинга Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Александр Фридлянд. «Затем начнется дефицит запчастей, самолеты будут каннибализировать (разбирать на запчасти)», — добавил он.

Более эффективной временной мерой Фридлянд считает инвестиции в восстановление советской и российской авиатехники — Ан-24/26, Ту-134/154, Як-40/42 и Ил-96.

По данным Росавиации на середину февраля 2022 года, в эксплуатации у находился 491 самолет производства Airbus, Boeing и Embraer. По итогам 2021 года они перевезли 80 миллионов человек, или 72% от всего пассажиропотока российских авиакомпаний.

Западные страны ввели несколько раундов санкций против России, после того как она признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также начала военные действия на территории Украины. Среди ограничений — запрет на поставку новых самолетов и аннулирование действующих лизинговых договоров.

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