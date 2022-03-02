Война Российское вторжение в Украину. Седьмой день войны. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях первой половины 2 марта и вечера 1 марта читайте здесь.
Главное за последние часы:
- Алексей Навальный призвал ежедневно выходить на антивоенные протестные акции.
- Курсы доллара и евро на торгах Московской биржи установили исторические максимумы: доллар — 109,5 рубля, евро — больше 122 рублей
- Генштаб Украины утверждает, что с начала боевых действий погибли 5840 российских военных. Проверить подлинность этой информации невозможно.
- Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.
- Байден заявил, что американские войска не будут воевать в Украине, но защитят союзников по НАТО в Европе.
- США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России.
- Компания ExxonMobil начала выход из проекта «Сахалин-1».
- Boeing прекратил техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний.
- Канада ввела санкции в отношении Дмитрия Медведева, Сергея Собянина, Александра Беглова и ряда других высокопоставленных россиян.
- Глава Мордовии Артем Здунов сообщил о погибшем в Украине полковнике Викторе Исайкине.
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На фоне войны Кремль начал блокировать независимые СМИ. Самый надежный способ читать «Медузу» — скачать наше приложение.
Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Российские военные стоят у областной администрации в Херсоне. Украинцы отвечают им, размахивая флагами Украины.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли Херсон под свой контроль.
Газета The New York Times утверждает, ссылаясь на источник в Пентагоне, что целые российские подразделения, воюющие в Украине, сложили оружие без боя. Некоторые россияне, утверждает неназванный источник, намеренно дырявили бензобаки своих машин, предположительно, чтобы избежать боя. Официальный представитель Пентагона отказался сообщить, как американские военные узнали об этом. Подтвердить подлинность этой информации не представляется возможным.
Команда Алексея Навального опубликовала видео с призывом политика выходить на улицы и протестовать против войны. Ранее это заявление появилось в соцсетях Навального.
Европейская легкоатлетическая ассоциация запретила спортсменам из России и Беларуси выступать на соревнованиях под эгидой своей организации.
Власти ХМАО сообщили о гибели 27-летнего Игоря Василенко из Нижневартовска в ходе «военной спецоперации» России в Украине.
Взрыв в Лисичанске в Луганской области
Компания Nord Stream 2 AG, построившая газопровод «Северный поток — 2» между Россией и Германией, сообщила, что распустила персонал из-за введенных санкций, пишет «Интерфакс». Вместе с тем в компании отрицают начало процедуры банкротства (ранее об этом писал Reuters).
«Медуза» открывает для свободного распространения (по лицензии Creative Commons) абсолютно все свои материалы о войне в Украине
Мы убеждены, что люди должны дать собственную оценку происходящим событиям — на основании достоверной информации. Поэтому мы открываем все материалы «Медузы» о войне в Украине для свободного распространения. Это значит, что их можно перепечатывать в полном объеме и где угодно.
Расписки Сбербанка на Лондонской фондовой бирже 2 марта в моменте упали на 95% до одного цента за штуку (расписка включает в себя четыре акции). Сейчас они торгуются по три цента за штуку (падение на 83,4%).
Миграционная служба Украины сообщила, что с 1 марта срок действия заграничных паспортов граждан Украины может быть продлен на пять лет. МВД Украины в то же время сообщает, что водительские удостоверения, срок действия которых закончился в период военного положения, продолжают действовать на всей территории Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что вечером 2 марта российская делегация будет ждать переговорщиков из Киева на переговорах. «Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — сказал Песков. Он не назвал место переговоров: «Заранее я не хочу».
На территории России заблокировали страницу телеканала «Дождь» во «ВКонтакте». Ранее 2 марта стало известно о блокировке паблика «Эха Москвы». Сайты обоих СМИ заблокировали в России накануне.
Киев 2 марта 2022 года
Мы продолжаем наш круглосуточный онлайн, посвященный боевым действиям в Украине и событиям вокруг этого конфликта. О событиях первой половины 2 марта и вечера 1 марта читайте здесь.