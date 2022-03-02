Война Российское вторжение в Украину. Седьмой день войны. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях первой половины 2 марта и вечера 1 марта читайте здесь.

Главное за последние часы:

Алексей Навальный призвал ежедневно выходить на антивоенные протестные акции.

Курсы доллара и евро на торгах Московской биржи установили исторические максимумы: доллар — 109,5 рубля, евро — больше 122 рублей

Генштаб Украины утверждает, что с начала боевых действий погибли 5840 российских военных. Проверить подлинность этой информации невозможно.

Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.

Байден заявил, что американские войска не будут воевать в Украине, но защитят союзников по НАТО в Европе.

США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России.

Компания ExxonMobil начала выход из проекта «Сахалин-1».

Boeing прекратил техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний.

Канада ввела санкции в отношении Дмитрия Медведева, Сергея Собянина, Александра Беглова и ряда других высокопоставленных россиян.

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил о погибшем в Украине полковнике Викторе Исайкине.

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На фоне войны Кремль начал блокировать независимые СМИ. Самый надежный способ читать «Медузу» — скачать наше приложение.

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.