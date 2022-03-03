Война Российское вторжение в Украину. Восьмой день войны. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях первой половины 2 марта и вечера 1 марта читайте здесь, о втором половине дня 2 марта и ночи 3 марта — здесь.

Главное за последние часы:

По данным ООН, за одну неделю миллион украинцев стали беженцами.

Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России в Украине.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о мерах поддержки населения и бизнеса в условиях санкций.

Минобороны РФ впервые привело данные о потерях: 498 военнослужащих погибли, 1597 ранены.

Зеленский утверждает, что за неделю российская армия потеряла в Украине девять тысяч солдат. Украинская разведка считает, что 4 марта Кремль объявит о военном положении в стране.

Всемирный банк остановил программы в России и Беларуси.

В Гамбурге конфисковали яхту Dilbar Алишера Усманова стоимостью 600 миллионов долларов.

Роман Абрамович продаст «Челси».

Oracle, Mercedes-Benz и H&M приостановили продажи в России.

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На фоне войны Кремль начал блокировать независимые СМИ. Самый надежный способ читать «Медузу» — скачать наше приложение.

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.