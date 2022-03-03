Война Российское вторжение в Украину. Восьмой день войны. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях первой половины 2 марта и вечера 1 марта читайте здесь, о втором половине дня 2 марта и ночи 3 марта — здесь.
Главное за последние часы:
- По данным ООН, за одну неделю миллион украинцев стали беженцами.
- Международный уголовный суд в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России в Украине.
- Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о мерах поддержки населения и бизнеса в условиях санкций.
- Минобороны РФ впервые привело данные о потерях: 498 военнослужащих погибли, 1597 ранены.
- Зеленский утверждает, что за неделю российская армия потеряла в Украине девять тысяч солдат. Украинская разведка считает, что 4 марта Кремль объявит о военном положении в стране.
- Всемирный банк остановил программы в России и Беларуси.
- В Гамбурге конфисковали яхту Dilbar Алишера Усманова стоимостью 600 миллионов долларов.
- Роман Абрамович продаст «Челси».
- Oracle, Mercedes-Benz и H&M приостановили продажи в России.
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Из парижского музея восковых фигур Grevin убрали фигуру Путина
Власти Украины призвали международные организации помочь в формировании гуманитарных коридоров
«Села и городки, где стоят колонны российских войск, тут же превращаются в места мародерства, грабежей, убийств. Нужны гуманитарные коридоры — продукты, медикаменты, проезд скорых, эвакуация детей. Ждем активной помощи от международных организаций, в том числе ОБСЕ. Хватит слов!» — написал в твиттере советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Более 600 жителей Сахалинской области подписали открытое письмо против войны
Сахалинская область — богатый край. Много лет большая часть доходов нашего региона направлялась в бюджет страны. Мы не согласны отдавать эти деньги на производство снарядов, разрушающих города Украины.
Мы не знаем, насколько реальной была внешняя угроза нашей стране, о которой заявляют первые лица. Но мы видим, что сами военные действия на территории Украины стали этой угрозой.
Мы не желаем жить в международной изоляции, не желаем отправлять наших граждан на гибель в необъявленной войне, мы не желаем принимать на себя статус военного агрессора из-за решений, в принятии которых мы не участвовали.
Издание правительства Свердловской области теперь называется «Областная гаZета». Ранее Кузбасс переименовали в КуZбасс.
Z — это один из символов российской военной техники, которую отправили в Украину для военных действий.
Международные агентства снизили кредитные рейтинги России
Агентство Moodyʼs снизило долгосрочные рейтинги РФ по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте на шесть ступеней — с «Baa3» до «B3».
Ранее агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России с «ВВВ» до «В»
Международная федерация кошек (FIFe) тоже ввела санкции.
Кошкам, хозяева которых живут в России, нельзя участвовать в выставках за пределами России. Кроме того, ни одна кошка, выведенная в России, не может быть зарегистрирована в родословной книге FIFe за пределами России.
Запреты действуют до 31 мая.
В Москве отменяют QR-коды и другие ковидные ограничения
Минобороны России заявило о доставке 30 тонн гуманитарного груза в Харьковскую область Украины.
Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения.
Стриминговый сервис Spotify решил закрыть свой офис в России на неопределенный срок. В компании заявили, что «глубоко шокированы» нападением России на Украину, пишет шведское издание Aftonbladet.
При этом Spotify все еще доступен для российских пользователей. «Мы считаем крайне важным, чтобы наш сервис оставался доступен в России, чтобы обеспечить глобальный обмен информацией», — заявили Aftonbladet в сервисе.
Брокеры теперь должны взимать комиссию 30% с физлиц за покупку валюты
С 3 марта брокеры на бирже обязаны взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты). Об этом говорится в предписании, которое они получили от ЦБ.
В ЦБ «Интерфаксу» пояснили, что комиссия «выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты».
Ранее о предписании Центробанка сообщила инвестиционная компания АТОН.
«АвтоВАЗ» действительно останавливает производство в Тольятти и Ижевске, но только на четыре дня.
Простой связан «с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов».
Как ранее сообщали «Ведомости», производство приостанавливают с 5 марта из-за нехватки деталей Bosch. При этом источник издания отметил, что простой является плановым и никак не связан с санкциями против России из-за вторжения в Украину.
Международное агентство Moodyʼs понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте до «B3».
3 марта газета «Все для вас» в Якутске вышла с черной обложкой «Нет войне».
В Горпечати запретили продавать тираж до «официального письма» от редакции: «У них там лозунг… Мы запросили у них, чтобы разрешение было…»
Бразильский авиапроизводитель Embraer отказался поставлять в Россию запчасти для своих самолетов и обслуживать авиапарк российских компаний, сообщает CNN Brasil. По данным телеканала, это решение может затронуть российскую авиакомпанию S7, которая использует на региональных маршрутах 15 двухмоторных узкофюзеляжных самолетов E-170 бразильского производителя.
Магазины H&M не открылись во Владивостоке
В ночь на 3 марта в центре Киева были слышны минимум четыре взрыва. Один из них был запечатлен в эфире телеканала CBS News во время прямого включения корреспондента Чарли ДʼАгаты.
Третий по величине город Харьковской области — Изюм — подвергся обстрелу. Удар пришелся по многоэтажке и частному дому. По данным местных властей, погибли восемь человек, включая двух детей.
В Харькове от обстрелов пострадал Успенский собор.
Также сообщалось о взрывах в населенных пунктах Херсонской области.
Мы продолжаем следить за боевыми действиями в Украине и событиями вокруг этого конфликта в круглосуточном режиме.
О том, что происходило в первую половину дня 2 марта (и вечером 1 марта), читайте здесь. О событиях второй половины дня 2 марта и ночи на 3 марта — здесь.