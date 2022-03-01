Война Российское вторжение в Украину. Шестые сутки. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях первой половины дня 1 марта читайте здесь.
Главное за последние часы:
- Минобороны РФ предупредило об ударах по объектам СБУ в Киеве для «пресечения информационных атак».
- Власти Чернигова сообщили о ракетном обстреле жилых районов города из российских «Градов».
- Участники Совета ООН по правам человека ушли из зала во время обращения Сергея Лаврова.
- Власти ДНР заявили о двух погибших в результате артиллерийского обстрела Донецка. По их данным, 33 шахтера застряли под землей в обесточенной шахте.
- «Яблоко» запланировало антивоенную акцию в центре Москвы на 12 марта.
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В Петербурге снова задерживают на антивоенных акциях
По данным «Бумаги», уже минимум 13 задержанных.
С 24 февраля по всей России за протесты против войны задержали более шести тысяч человек.
Музыкальный фестиваль «Боль» в Москве отменен
Чуть ранее хедлайнеры фестиваля — Nick Cave and the Bad Seeds — объявили, что отменяют свои летние концерты в Москве и Киеве.
Невыносимо быть заложниками столь мрачных обстоятельств, всепоглощающего бессилия и отчаяния. Нет никаких оправданий гибели людей. Мы скорбим вместе с нашими партнёрами, командой и участниками фестиваля и призываем всех сохранять человечность и веру в себя, оставаться на связи с близкими и максимально поддерживать друг друга. В эти тёмные времена главное, что у нас остается — это мы с вами.
Как никогда больно.
Журналист CNN Мэтью Чэнс рассказал, что пообщался с президентом Украины в его бункере, и опубликовал фото оттуда.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате взрыва у телевышки в Киеве погибли пять человек и еще пятеро получили ранения.
В Украине прошел первый обмен пленными, сообщил глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий. По его данным, пятерых пленных украинцев обменяли на одного российского военного. На видео он называет себя уроженцем Омска Юрием Никитиным.
В Минобороны РФ об обмене пленными не сообщали.
Следственный комитет создает «группы немедленного реагирования на происшествия в связи с событиями на Украине» (в СК тоже не разрешают говорить слово «война»)
Глава ведомства распорядился создать в территориальных следственных управлениях СК России межведомственные следственно-оперативные группы для немедленного реагирования на происшествия в связи с событиями на Украине, пресечения экстремистских и террористических проявлений, несогласованных протестных акций и провокаций, иных действий, направленных на дестабилизацию обстановки в Российской Федерации.
Данные Мосбиржи на 1 марта
Курс доллара вырос до 101 рубля, евро — 112 рублей. Рубль ускорил падение к этим валютам на 6-7%.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео взрыва у телевышки
Украинский концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения сообщил, что в результате взрывов у телевышки в Киеве никто не пострадал.
В московскую мэрию подали заявку на проведение «Марша в поддержку русской армии»
Как сообщает «Подъем», заявителями выступили политолог Андрей Сыч, журналист и автор ютуб-блога «Царское телевидение» Святослав Павлов и сотрудник RT Егор Холмогоров.
Акцию с числом участников до 25 тысяч человек планируется провести 12 марта. Ранее на этот день партия «Яблоко» подала заявку о проведении антивоенного марша.
ЕСПЧ предписал России не атаковать гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру Украины
Решение в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ, которое предусматривает возможность предписания срочных мер в случаях угрозы непоправимого вреда, было принято по запросу Украины.
Суд также потребовал от российских властей немедленно обеспечить безопасность больниц, автомобилей скорой помощи и врачей на попавших под атаку территориях.
Кадыров: семьи погибших в ходе «спецоперации» военных получат по два миллиона рублей
По словам главы Чечни, половина этой суммы будет направлена из федерального бюджета, половина — от Минобороны.
Минобороны РФ официально не раскрывает данные потерь. Главы российских регионов за все дни войны в общей сложности подтвердили гибель 14 человек. Украинские власти утверждают, что счет российских потерь идет на тысячи.
Секретарь СНБО Украины не исключил нанесение превентивного удара по Белоруссии
«По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24» (цитата по «Интерфаксу»).
Всего ударов, по данным украинских СМИ, было два.
УНИАН утверждает, что удар был нанесен по зданию аппаратной возле вышки. Там в это время находились люди.
Издание Kyiv Independent утверждает, что украинские телеканалы прекратили работу после удара по киевской вышке.
Строительство баррикады из песка на Майдане Незалежности в Киеве
Международная федерация легкой атлетики отстранила от международных соревнованиий российских и белорусских атлетов.
Жители Киева сообщают о взрыве у телевышки.
Международная федерация баскетбола отстранила сборную России от участия во всех международных соревнованиях.
В ДНР утверждают, что при обстреле Донецка украинскими войсками погибли два человека
В результате артиллерийской атаки также получила ранения девятилетняя девочка.
Власти самопровозглашенной республики также заявили, что в результате атаки оказалась обесточена крупнейшая угольная шахта, из-за чего под землей оказались заблокированы 33 горняка.
Независимого подтверждения этой информации нет.
Юлия Навальная: Путин — это не Россия!
Мы не хотим никого бомбить. Ни в кого стрелять. Никого завоевывать. Мы хотим мира. Нас десятки миллионов. Мы не будем соучастниками в военном преступлении. И мы не будем молчать. Нет войне!
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о гибели в ходе «спецоперации» в Украине четырех жителей региона
Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Это невосполнимая утрата. Они отдали свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Мы всегда будем их помнить. Семьям погибших будет оказана всемерная поддержка.
Международные спортивные федерации продолжают отменять соревнования в РФ
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года перенесен из Сыктывкара.