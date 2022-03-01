Война Российское вторжение в Украину. Шестые сутки. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях первой половины дня 1 марта читайте здесь.

Главное за последние часы:

Минобороны РФ предупредило об ударах по объектам СБУ в Киеве для «пресечения информационных атак».

Власти Чернигова сообщили о ракетном обстреле жилых районов города из российских «Градов».

Участники Совета ООН по правам человека ушли из зала во время обращения Сергея Лаврова.

Власти ДНР заявили о двух погибших в результате артиллерийского обстрела Донецка. По их данным, 33 шахтера застряли под землей в обесточенной шахте.

«Яблоко» запланировало антивоенную акцию в центре Москвы на 12 марта.

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Мы не знаем, будет ли Кремль на фоне войны блокировать независимые СМИ. Но надо готовиться к худшему. Самый надежный способ читать «Медузу» — скачать наше приложение.

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.