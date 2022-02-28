Война Российское вторжение в Украину. Пятый день. Онлайн «Медузы»

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Российское вторжение в Украину. Пятый день. Онлайн «Медузы»

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В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» с целью «защиты жителей Донбасса», после чего российские войска вторглись на территорию Украины. «Медуза» продолжает следить за событиями войны в прямом эфире.

Главное за последние часы:

Переговоры между Россией и Украиной могут начаться утром в понедельник

Санкции ЕС, запрещающие операции с активами Банка России, вступили в силу

Центробанк запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги. Старт валютных торгов на Московской бирже отложен до 10 утра, торги акциями начнутся еще позже

Минобороны РФ впервые признало боевые потери, однако не раскрыло их численность. В Генштабе Украины утверждают, что потери россиян составляют 4500 человек

Данные о жертвах среди мирного населения от МВД Украины: 352 погибших, 1684 раненых с начала войны

Евросоюз поставит Украине летальное вооружение на 450 миллионов долларов. Это первая поставка оружия в зону действующего конфликта в истории ЕС

На антивоенных акциях в России в воскресенье задержали более 2700 человек

О событиях второй половины дня 27 февраля можно почитать здесь. Первая половина 27 февраля — здесь.

Мы не знаем, будет ли Кремль на фоне войны блокировать независимые СМИ. Но надо готовиться к худшему. Самый надежный способ читать «Медузу» — скачать наше приложение. Сделайте это прямо сейчас.