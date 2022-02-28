Война Российское вторжение в Украину. Пятый день. Онлайн «Медузы»
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В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» с целью «защиты жителей Донбасса», после чего российские войска вторглись на территорию Украины. «Медуза» продолжает следить за событиями войны в прямом эфире.
Главное за последние часы:
- Переговоры между Россией и Украиной могут начаться утром в понедельник
- Санкции ЕС, запрещающие операции с активами Банка России, вступили в силу
- Центробанк запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги. Старт валютных торгов на Московской бирже отложен до 10 утра, торги акциями начнутся еще позже
- Минобороны РФ впервые признало боевые потери, однако не раскрыло их численность. В Генштабе Украины утверждают, что потери россиян составляют 4500 человек
- Данные о жертвах среди мирного населения от МВД Украины: 352 погибших, 1684 раненых с начала войны
- Евросоюз поставит Украине летальное вооружение на 450 миллионов долларов. Это первая поставка оружия в зону действующего конфликта в истории ЕС
- На антивоенных акциях в России в воскресенье задержали более 2700 человек
О событиях второй половины дня 27 февраля можно почитать здесь. Первая половина 27 февраля — здесь.
Мы не знаем, будет ли Кремль на фоне войны блокировать независимые СМИ. Но надо готовиться к худшему. Самый надежный способ читать «Медузу» — скачать наше приложение. Сделайте это прямо сейчас.
Норвежская нефтедобывающая компания Equinor приостановит инвестиции в Россию и выйдет из совместного предприятия с «Роснефтью».
«В настоящее время мы остановим новые инвестиции в наш российский бизнес и начнем процесс выхода из наших совместных предприятий в соответствии с нашими ценностями», — заявил глава компании Андерс Опедаль (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее британская BP заявила, что продаст 19,75% акций «Роснефти».
МИД Беларуси сообщил, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций. Переговоры должны пройти в ближайшие часы.
Сайт «Российский дзен» обновился
В Днепре во время комендантского часа обстреляли внедорожник после отказа водителя остановиться, сообщает «Днепр Инфо». Это случилось около 20:50 (21:50 мск) 27 февраля во время воздушной тревоги. По предварительной информации, водитель Toyota Prado ехал по улице Калиновой и не остановился по требованию полиции, в результате чего по автомобилю открыли огонь. Один человек ранен.
Цены на нефть резко выросли на фоне введения новых санкций Запада против России.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составила $103,15 за баррель, что на 5,22 доллара (5,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 25 февраля эти контракты подешевели на 1,15 доллара (1,2%), до 97,93 доллара за баррель.
Михаил Ходорковский, Сергей Гуриев, Евгений Чичваркин объявили о создании Антивоенного комитета России.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать «все факты пыток над российскими военнослужащими со стороны украинских военных». В сообщении СК говорится, что, «по сообщению министерства обороны РФ, украинские военные применяют пытки к захваченным в плен российским военным».
Киевская городская государственная администрация сообщает:
«В целом эта ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев с диверсионно-разведывательными группами, но в эту ночь город больше подготовился к обороне». В администрации предупредили жителей, что в 8 утра (9 утра мск) в городе заработают продуктовые магазины. Жителей предупредили, что на улицах установлены укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения.
Комендантский час не отменен. С 28 февраля он продлится, как сообщалось ранее, с 22:00 до 7:00.
The Times утверждает, что по заданию Кремля в Киеве действуют более 400 наемников ЧВК Вагнера, которые якобы собираются убить президента Украины Владимира Зеленского. По данным источников издания, украинские власти узнали об этом 26 февраля, после чего в Киеве ужесточили условия комендантского часа.
Торги акциями на Московской бирже начнутся не раньше 15:00
Центробанк сообщил, что решение о точном времени открытия будет принято в час дня.
Валютные торги, как сообщалось ранее, откроются в 10 утра.
Водопады на реке Ниагара
Украинские пользователи больше не видят информацию в Google Maps в режиме реального времени
Сервис Google Maps заблокировал две функции в Украине, которые предоставляют информацию пользователям в режиме реального времени, передает CNN.
Первая функция показывает на карте плотность трафика (при этом она по-прежнему доступна в режиме навигации). Вторая показывает, насколько загружено то или иное место в разное время.
Google пошла на эти меры после консультаций с украинскими властями, чтобы обеспечить жителям страны безопасность.
The Guardian пишет, что власти Великобритании рассматривают возможность запрета российским судам заходить в британские порты.
Колонна российской техники, движущаяся к Киеву
Спутниковый снимок, сделанный около поселка Иванков в Киевской области, расположенного примерно в 60 километрах от столицы Украины.
Московская биржа назначила старт валютных торгов на 10:00
Такое решение было принято Центробанком, говорится в сообщении площадки. На денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо.
Владимир Зеленский вечером 27 февраля поговорил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
В разговоре, сообщает пресс-служба Джонсона, Зеленский заявил, что ближайшие 24 часа станут «ключевым периодом» для Украины.
Госслужба спецсвязи Украины сообщает, что в жилой дом в Чернигове попала ракета. Данных о пострадавших пока нет.
Возведение баррикад в Житомире
Новые санкции ЕС официально вступили в силу
- Запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России
- Воздушное пространство Евросоюза закрыто для российских авиакомпаний
О событиях второй половины 27 февраля можно почитать по этой ссылке.
Мы продолжаем наш круглосуточный онлайн. Пошли пятые сутки войны.
На фото ниже: мать с ребенком, покинувшие Украину после начала войны, едут в пункт временного размещения в Будапеште.