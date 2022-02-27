Война Российское вторжение в Украину. Четвертый день войны. Онлайн «Медузы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». «Медуза» продолжает следить за событиями войны в прямом эфире.
Главное за последние часы:
- Россия и Украина предварительно согласовали переговоры. Они пройдут на белорусской территории
- Минобороны РФ обвинило украинских военных в применении «фосфорных снарядов» в пригородах Киева
- Канцлер Германии Олаф Шольц назвал нападение на Украине «войной Путина», а не российского народа, пообещал увеличить траты ФРГ на оборону и подчеркнул, что не отказывается от переговоров с Кремлем
- Япония вводит санкции в отношении Путина и поддерживает отключение российских банков от SWIFT
- Франции, Норвегия, Италия, Германия, Швеция, Ирландия, Австрия, Дания, Бельгия и Исландия объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Российским авиакомпаниям могут запретить летать во все страны Евросоюза
- Евросоюз вместе с США, Канадой и Великобританией намерен заморозить активы Центробанка РФ, отключить некоторые российские банки от SWIFT и лишить российских олигархов доступа к западным рынкам
- Российские военные вошли в Харьков. Минобороны РФ утверждает, что «полностью блокирован Бердянск», Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном «взяты под контроль»
- Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона» из иностранцев, которые готовы защищать Украину
- Российские власти официально признали первого погибшего в Украине военного — глава Дагестана выразил соболезнования в связи с гибелью офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова
- Минобороны РФ заявило, что сдался 302-й зенитный ракетный полк ВСУ. Украинские власти это не подтверждают
- Власти Украины запустили сайт «Ищи своих», где публикуются сведения о пленных и погибших российских солдатах. Также открыта горячая линия «Вернись живым из Украины»
- Meta стала помечать российские государственные СМИ и приостановила монетизацию их контента
- Более 150 тысяч украинских беженцев, по данным ООН, покинули Украину, около половины уехали в Польшу
- Украинские власти заявляют о более 200 погибших мирных жителях
- В Киеве объявлен комендантский час с 17:00 27 февраля до 8:00 28 февраля
- Ученые, актеры, врачи и представители других профессий публикуют антивоенные обращения. В разных городах России проходят акции против войны
- Минобороны Украины заявило о 4300 погибших российских военных. Россия данные о потерях по-прежнему не раскрывает
Что происходило с шести вечера с шести утра 24 февраля, когда началась война, и до вечера 24 февраля — читайте здесь, о событиях вечера 24 февраля и первой половины 25 февраля, — здесь. Вторая половина 25 февраля — здесь. День 26 февраля — здесь. О событиях с восьми вечера 26 февраля и до трех часов дня 27 февраля читайте здесь.
И еще Канада. Кажется, скоро придется делать карту мира.
В России тем временем уже больше 600 задержанных участников антивоенных акций (данные «ОВД-Инфо»).
В Амстердаме протестуют против войны
И еще задержания в центре Москвы
Представитель МВД Украины Антон Геращенко обратился к жителям Бучи, заявив, что российские военные собираются использовать их как живой щит, сообщает УНИАН.
«В Буче якобы собирают женщин и детей в автобусы для эвакуации в Киев. На самом деле это делают оккупанты. Они хотят прикрыться людьми как живым щитом и за их спинами войти в столицу.»
Чуть ранее про «живой щит» говорил официальный представитель Минобороны РФ, обвиняя «националистов» в попытке прикрыться мирными жителями в Мариуполе.
Достоверность такой информации подтвердить в независимых источниках в данный момент невозможно.
В Москве продолжают задерживать участников антивоенного протеста
Адвокат Медведчука («кум Путина», фигурант дела о госизмене) заявила, что ее подзащитный действительно нарушил условия домашнего ареста, покинув дом в Киеве, но остается в столице Украины (РИА Новости).
Данные о задержанных участниках антивоенных акций в России от «ОВД-Инфо»
Олег Дерипаска тоже за мир
Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!
Заявление официального представителя Минобороны про «фосфорные боеприпасы» полностью
Минобороны России заявило, что украинские военные, «отчаявшись сдержать наступление российских войск, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель».
Еще из заявление Минобороны РФ (все цитаты по РИА Новости)
В Северодонецке Луганской области «националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения, убиты 4 офицера».
В Мариуполе прибывшие из Львовской области «штурмовые отряды „Правого сектора“ (запрещен в России) терроризируют мирных жителей, размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве „живого щита“».
Проверить достоверность эти заявлений, как и многой другой информации из зоны военных действий, невозможно.
Антивоенные акции в Санкт-Петербурге
И в Москве
Офис Зеленского подтвердил переговоры
Они пройдут на белорусско-украинской границе «без предварительных условий».
Александр Лукашенко, говорится в сообщении Офиса президента Украины, «взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле».
«Аэрофлот», сообщает Baza со ссылкой на источник в авиакомпании, отменяет все рейсы в европейские страны. Пока официального заявления об этом нет.
Антивоенные акции вновь по всему миру
Берлин
Мадрид
Минск
и Москва
Стратегические силы сдерживания.
Основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т. ч. ядерного.
Предназначены для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия. ССС включают в себя Стратегические наступательные силы СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС). Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, высокоточное оружие большой дальности составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.
В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения — соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков ДА ВВС, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности. Основу СОС составляют боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны, противовоздушной обороны.
Вот такое определение Стратегических сил сдерживания дается на сайте Минобороны РФ (который открывается с большим трудом).
Кажется, переговоры России и Украины все-таки могут состояться. Собеседник «Украинской правды» в окружении президента Зеленского заявил, что встреча состоится на границе.
«Без всяких предварительных условий. Это важно. Они инициировали. У нас будет очень правильная делегация»
Украинскую делегацию на переговорах с Россией будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий, пишет ZN.ua
Идет ли речь именно о ядерном оружие из формулировки, в которой отдал приказ Путин, непонятно
Силы сдерживания это, помимо прочего, ядерное оружие
Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
Путин проводит в Кремле встречу с Шойгу и начальником Генштаба Герасимовым
Норвегия закрывает небо для российских самолетов. Ранее такое решение приняли еще 20 стран
Зеленский заявил: Украина осталась в одиночестве. Почему Запад так мало помогает Киеву?
О реакции США, ЕС и заодно Китая на вторжение России на территорию Украины говорим с международником Андреем Кортуновым в нашем подкасте «Что случилось».Как будет действовать мировое сообщество дальше? И почему сейчас удары Запада, похоже, бьют мимо цели?
Вы можете включить выпуск здесь и не отрываться от этой трансляции:
Президент Франции Эммануэль Макрон в сложившейся ситуации перешел на русский
Литва может закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, но не имеет права остановить наземный транзит в Калининградскую область, пояснила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Калининградский транзит обеспечивается отдельным соглашением между ЕС и РФ, цитирует Шимоните литовский Delfi.
«Этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет»
Совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман — против войны
Полностью заявление Фридмана можно прочитать в Financial Times.
Франция закрывает небо для российских авиакомпаний