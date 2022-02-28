Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Первые переговоры между делегациями Украины и России продолжались около пяти часов. Стороны договорились встретиться снова — после консультаций с лидерами стран. По словам членов российской делегации, были найдены «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции»; в украинской делегации сказали, что был определен «ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения». В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что «российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы».

Владимир Путин созвонился с Эммануэлем Макроном. Макрон попросил прекратить удары по мирному населению и остановить войну. Путин назвал среди условий этого признание российского суверенитета над Крымом и обеспечение «нейтрального статуса» Украины.

Украинские города подверглись обстрелам — в том числе жилые кварталы. В Харькове, по данным местных властей, погибли не менее 11 человек, десятки получили ранения. В соцсетях было опубликовано множество фото и видео, на которых запечатлены сами взрывы и их последствия: поврежденные многоэтажки, снаряды посреди квартир — и жертвы обстрелов. Некоторые эти материалы мы собрали здесь. Минобороны России в ежедневном отчете о своих действиях обстрелы в районе Харькова не упомянуло.

Читайте также

Пятый день войны. Фотографии

Читайте также

Пятый день войны. Фотографии

Рубль обвалился. Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. После открытия торгов на Московской бирже курсы евро и доллара достигли исторических отметок и превысили соответственно 132 и 117 рублей. Центробанк в течение дня принял меры для поддержания рубля — поднял ключевую ставку до рекордных 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. На момент закрытия торгов в 19:00 евро стоил 106 рублей, доллар — 94 рубля.

В свою очередь, Владимир Путин запретил жителям России перечислять валюту на собственные счета в иностранных банках и осуществлять переводы иностранным поставщикам платежных услуг. В этом материале мы попытались понять, что это значит.

Новые лица в санкционных списках Запада — влиятельнейшие российские бизнесмены, сотрудники государственных СМИ, а также экспортер «Спутника». Вечером в понедельник Евросоюз объявил о санкциях против Игоря Сечина, Алишера Усманова, Петра Авена, Михаила Фридмана, Геннадия Тимченко, Алексея Мордашова и Сергея Ролдугина. Также под санкции попали Дмитрий Песков, Андрей Турчак, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, Антон Красовский и Захар Прилепин.

Ранее Великобритания и США объявили, что вводят санкции против фонда РФПИ (главного экспортера «Спутника V») и его руководителя Кирилла Дмитриева. Вашингтон и Лондон также запретили проводить любые транзакции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния.

Что еще важного:

Число подписей под петицией с требованием остановить войну в Украине перевалило за миллион.

Почти 150 ведущих мировых исследователей истории Второй мировой войны, Холокоста, геноцида и нацизма заявили, что используемая Россией для оправдания вторжения риторика о «геноциде» и «нацизме» в Украине «отвратительна с моральной точки зрения и глубоко оскорбительна для памяти миллионов жертв нацизма и тех, кто мужественно воевал против него». Почитайте их заявление целиком.

Еще одно оправдание войны Владимиром Путиным — союзнические отношения России с ДНР и ЛНР — оказалось незаконным даже с точки зрения российских законов, так как договоры о взаимопомощи вступили в силу только через сутки после начала вторжения. Подробнее об этом здесь.

Поддержите «Медузу». Сейчас. Это критически важно Мы готовимся к худшему. Из-за войны с Украиной власти могут начать блокировать независимые СМИ в любой момент. В то же время международные санкции в отношении Центробанка и других российских кредитных организаций создают серьезные риски для нашего краудфандинга. Поэтому мы просим вас помочь нашей редакции. Прямо сейчас. Что важно знать: мы независимое издание, мы работаем только в интересах наших читателей, мы не планируем закрываться. Несмотря ни на что. Спасибо вам!

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь