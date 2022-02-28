Макрон попросил Путина прекратить удары по мирному населению Украины. Путин выдвинул условия окончания войны

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров попросил президента РФ Владимира Путина прекратить войну и удары по мирным жителям Украины. Об этом сообщается в твиттере французского лидера.

Кроме того, Макрон призвал Путина обеспечить безопасность автомобильных дорог в Украине и сохранить гражданскую инфраструктуру страны.

В свою очередь в Кремле сообщили, что с французской стороны «были изложены известные взгляды» о российской «специальной военной операции по защите Донбасса», а также «выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом».

Путин заявил, что урегулирование конфликта в Украине возможно «при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности», говорится в сообщении Кремля. Среди таких условий президент России назвал:

признание российского суверенитета над Крымом;

демилитаризацию и денацификацию Украины;

обеспечение нейтрального статуса украинского государства.

Путин также отметил, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они «приведут к искомым результатам».

«Президент России обратил особое внимание, что российские Вооружённые Силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», — говорится в сообщении.

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