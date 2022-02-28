В Харькове обстреляли жилые кварталы. Фото и видео

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

МЧС Украины / EPA / Scanpix / LETA

28 февраля Харьков — второй по величине город Украины — подвергся, судя по всему, самому разрушительному обстрелу с начала российского вторжения. В соцсетях появилось множество фото- и видеосвидетельств взрывов и разрушений в жилых кварталах. По словам главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова, обстрелам подверглись районы Алексеевка, Павлово Поле и Салтовка, расположенные на севере города.

Согласно сообщениям властей, в общей сложности там живут более миллиона человек и «нет критической инфраструктуры, нет позиций ВСУ, в которые могли бы целиться россияне». Также были сообщения об обстрелах в других районах, в том числе на юго-востоке Харькова.

По словам Олега Синегубова, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 11 человек, десятки получили ранения. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям днем сообщили, что после одного из обстрелов в больницы попали более 30 человек. Синегубов назвал случившееся «военным преступлением» и «геноцидом украинского народа».

Минобороны России на момент публикации текста не отчитывалась о своих действиях в районе Харькова. Обычно ведомство утверждает, что наносит удары лишь по военной инфраструктуре Украины, а не по жилым кварталам, одновременно обвиняя «украинских националистов» в размещении систем залпового огня в жилых кварталах.

Внимание! На опубликованных ниже видео есть ненормативная лексика

Мы спрятали это изображение, поскольку на нем, возможно, снята гибель людей Все равно хочу увидеть

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь