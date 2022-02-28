В санкционные списки ЕС включили Пескова, Усманова, Фридмана, Авена и телеведущих государственных телеканалов

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Под санкциями, которые Евросоюз ввел против России из-за вторжения в Украину, оказались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава «Роснефти» Игорь Сечин, российский миллиардер и основатель «USM Holdings» Алишер Усманов. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Всего под европейские санкции попали 26 россиян, в том числе высокопоставленные чиновники и военные, бизнесмены и журналисты. Среди них также — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, глава наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман, телеведущие Аркадий Мамонтов, Антон Красовский, Роман Бабаян, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян и виолончелист Сергей Ролдугин.

Кроме того, Евросоюз ввел ограничения в отношении страховой компании «СОГАЗ».

Западные страны ввели уже несколько раундов антироссийских санкций после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе.

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