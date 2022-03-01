Война Российское вторжение в Украину. Онлайн «Медузы»
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В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» с целью «защиты жителей Донбасса», после чего российские войска вторглись на территорию Украины. «Медуза» продолжает следить за событиями войны в прямом эфире.
Главное за последние часы:
- Евросоюз ввел санкции в отношении Дмитрия Пескова, Игоря Сечина, Алишера Усманова, Петра Авена, Михаила Фридмана, Сергея Ролдугина и других
- В Белоруссии прошли переговоры России и Украины. Стороны договорились встретиться еще раз
- Владимир Путин ограничил вывод валюты за рубеж
- Владимир Зеленский написал заявку на вступление в Евросоюз. Главы восьми стран ЕС призвали дать Украине статус страны-кандидата
- Росавиация закрыла воздушное пространство России для 36 стран, в том числе всех стран Евросоюза
- Центробанк России поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки
- Канада первой в мире запретила импорт российской нефти
О событиях понедельника, 28 февраля, читайте здесь. О том, что происходило в воскресенье, 27 февраля, — здесь и здесь.
Мы не знаем, будет ли Кремль на фоне войны блокировать независимые СМИ. Но надо готовиться к худшему. Самый надежный способ читать «Медузу» — скачать наше приложение. Сделайте это прямо сейчас.
Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Подросток в бомбоубежище на станции метро в Харькове
В Киевской области застрелили израильтянина, пытавшегося эвакуироваться из страны
Инцидент произошел около города Белая Церковь. 42-летний Роман Бродский ехал на легковой машине в составе колонны, направлявшейся на границу с Молдовой, и планировал оттуда вылететь в Израиль.
Как рассказал отец Бродского, на одном из украинских блокпостов его по ошибке приняли за чеченского комбатанта и застрелили.
МИД Израиля подтвердил факт гибели своего гражданина и пообещал оказать посильную помощь жене и детям Бродского, которые пока находятся в Украине.
С начала войны территорию Украины покинули около двух тысяч граждан Израиля, отмечает «Едиот Ахронот».
Дирижера Ивана Великанова не пустят на «Золотую маску» за критику войны
Дирижер Иван Великанов сообщил, что его отстранили от дирижирования оперой «Свадьба Фигаро» на фестивале «Золотая маска» в Москве.
По словам Великанова, причина — его антивоенная речь и исполнение темы из «Оды к радости» Бетховена перед спектаклем 25 февраля в Нижегородской опере.
Выступление на «Золотой маске» пройдет с другим дирижером.
Минобороны РФ предлагает предоставить статус ветерана участникам «спецоперации» в Украине
Проект федерального закона опубликован в базе нормативных документов, пишет ТАСС.
«Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в 2022 году составят 5,01 миллиарда рублей», — говорится в пояснительной записке.
Владимир Зеленский выступил с новым обращением. Главное
- Переговоры: мы получили некоторые сигналы. Скоро делегация вернется в Киев и мы определимся, как подходить ко второму раунду.
- Была видна синхронизация переговоров с обстрелами. Россия пытается давить, но мы такую тактику не воспринимаем. Настоящие переговоры могут быть только тогда, когда во время их проведения одна сторона не бьет по другой ракетами.
- С начала войны по Украине нанесли 56 ракетных ударов, выпустили 113 крылатых ракет.
- Обстрелы Харькова — военное преступление, там нет ни одного военного объекта. Россияне знали, куда стреляют.
- России нужно закрыть входы во все порты и аэропорты мира, отказаться от российских товаров. Покупать их сейчас — это платить деньги за убийство людей.
В течение дня 28 февраля в России на антивоенных акциях были задержаны 412 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Всего за пять дней — почти шесть с половиной тысяч задержаний в 103 городах.