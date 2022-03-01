Война Российское вторжение в Украину. Онлайн «Медузы»

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В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» с целью «защиты жителей Донбасса», после чего российские войска вторглись на территорию Украины. «Медуза» продолжает следить за событиями войны в прямом эфире.

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О событиях понедельника, 28 февраля, читайте здесь. О том, что происходило в воскресенье, 27 февраля, — здесь и здесь.

Мы не знаем, будет ли Кремль на фоне войны блокировать независимые СМИ. Но надо готовиться к худшему. Самый надежный способ читать «Медузу» — скачать наше приложение. Сделайте это прямо сейчас.

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.