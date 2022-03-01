Минобороны РФ: выход к Азовскому морю для украинских войск полностью блокирован

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Минобороны России заявило, что выход к Азовскому морю для вооруженных сил Украины полностью блокирован.

«Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря», — цитирует ведомство телеканал «Звезда».

Подтверждения этой информации от властей Украины пока нет.

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