Минобороны РФ: выход к Азовскому морю для украинских войск полностью блокирован
Источник: «Звезда»
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Минобороны России заявило, что выход к Азовскому морю для вооруженных сил Украины полностью блокирован.
«Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями ВС РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря», — цитирует ведомство телеканал «Звезда».
Подтверждения этой информации от властей Украины пока нет.