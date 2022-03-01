«Никакая земная власть не обезопасит от Страшного суда». Священники РПЦ призвали остановить войну с Украиной

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Священнослужители Русской православной церкви опубликовали открытое письмо с призывом к примирению и немедленному прекращению войны в Украине.

Страшный суд ожидает каждого человека. Никакая земная власть, никакие врачи, никакая охрана не обезопасит от этого суда. Заботясь о спасении каждого человека, считающего себя чадом Русской Православной Церкви, мы не желаем, чтобы он явился на этот суд, неся на себе тяжелый груз материнских проклятий. Мы напоминаем, что Кровь Христова, пролитая Спасителем за жизнь мира, будет принята в таинстве Причащения теми людьми, кто отдает убийственные приказы, не в жизнь, а в муку вечную.

Авторы письма заявили, что «скорбят о том испытании», которому «незаслуженно» подверглась Украина, и считают, что украинский народ «должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока».

Мы с горечью думаем о той пропасти, которую придется преодолевать нашим детям и внукам в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, уважать и любить друга друга.

Также священники обратили внимание на массовые задержания россиян на антивоенных акциях: «Никакой ненасильственный призыв к миру и прекращению войны не должен насильственно пресекаться и рассматриваться как нарушение закона, ибо такова божественная заповедь: „Блаженны миротворцы“».

На момент публикации письма его подписали 26 священников и диаконов РПЦ.

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