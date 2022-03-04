Война Российское вторжение в Украину. Девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 3 марта читайте здесь.
Главное за последние часы:
- Роскомнадзор начал блокировать «Медузу». Также у российских пользователей перестали открываться «Би-би-си», «Радио Свобода», Deutsche Welle. Наблюдаются перебои в работе App Store и Google Play.
- Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках.
- Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси.
- Google отключил показ рекламы в России, в том числе на YouTube.
- Из-за обстрелов произошел пожар на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Радиация в норме. Станция перешла под контроль российских войск.
«Медузу» начали блокировать в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Санкции в отношении российских банков ударят по нашему краудфандингу. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
Состояние энергоблоков станции:
- Энергоблок 1: планово-предупредительный ремонт.
- Энергоблоки 2,3: отключены от сети, проводится охлаждение ядерных установок.
- Энергоблоки 4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.
- Энергоблоки 5,6: проводится охлаждение ядерных установок.
Превышения радиационного фона не зафиксировано. Пожар на станции потушен.
Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках.
The Times: на Зеленского было три попытки покушения за неделю
По данным издания, все они сорвались из-за действий сотрудников ФСБ, выступающих против войны в Украине.
Убить президента Украины, по данным The Times, были отправлены две группировки — наемники ЧВК «Вагнер» и чеченский спецназ.
Бойцы «Вагнера» во время своих попыток убить Зеленского понесли потери. Источник издания, близкий к группировке, назвал «невероятным» уровень осведомленности службы безопасности президента об операции.
В Чехии вступил в силу режим ЧС из-за наплыва беженцев из Украины
Режим введен на 30 дней. В страну ежедневно прибывают около пяти тысяч украинцев.
Власти Чехии подчеркнули, что режим ЧС является «техническим» и никак не затронет жизнь большинства граждан страны. Он лишь призван облегчить координацию служб, непосредственно оказывающих помощь беженцам.
Сегодняшние торги на рынке акций Мосбиржи вновь отменены
Торги на валютном и денежном рынках пройдут с 10 до 19 часов.
Независимое томское агентство ТВ-2 прекратило работу
Сайт агентства заблокировали из-за освещения событий в Украине.
Главный редактор Виктор Мучник — в фейсбуке:
Вечером пришло второе предупреждение [от Роскомнадзора], ночью рубанули. Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно, а работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем. Государство РФ облегчило выбор. Всем удачи.
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Центробанк снизил комиссию на операции по покупке валюты на бирже
С 4 марта для физлиц и юрлиц она установлена на уровне 12%.
Раньше речь шла о 30%. Введение такой комиссии регулятор объяснял, что она просто «выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты».
Актриса Мила Кунис и ее муж, актер Эштон Кутчер выступили против войны в Украине — и пожертвовали 3 миллиона долларов
38-летняя Мила Кунис рассказала в видеозаписи, опубликованной в инстаграме Кутчера, что переехала в США в детстве и считала себя гордой американкой, но сегодня она «никогда так не гордилась тем, что она украинка». «А я никогда так не гордился тем, что женат на украинке», — сказал Кутчер.
«События, разворачивающиеся в Украине, разрушительны. В этом мире нет места для такого несправедливого нападения на человечество», — заявила Кунис.
В результате пожара в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС никто не пострадал, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Пожар ликвидировали в 6:20 утра по местному времени (7:20 мск).
Ранее мэр Энергодара (там расположена АЭС) Дмитрий Орлов сообщил о нескольких раненых в результате ночного обстрела территории атомной станции.
Мы продолжаем наш круглосуточный онлайн о войне России и Украины. О событиях 3 марта и ночи 4 марта читайте в нашей предыдущей трансляции.