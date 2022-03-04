Война Российское вторжение в Украину. Девятый день. Онлайн «Медузы»

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Российское вторжение в Украину. Девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 3 марта читайте здесь.

Главное за последние часы:

Роскомнадзор начал блокировать «Медузу». Также у российских пользователей перестали открываться «Би-би-си», , Deutsche Welle. Наблюдаются перебои в работе App Store и Google Play.

Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках.

Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси.

Google отключил показ рекламы в России, в том числе на YouTube.

Из-за обстрелов произошел пожар на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Радиация в норме. Станция перешла под контроль российских войск.

«Медузу» начали блокировать в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Санкции в отношении российских банков ударят по нашему краудфандингу. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.