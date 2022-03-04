Война Российское вторжение в Украину. Девятый день. Онлайн «Медузы»

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Российское вторжение в Украину. Девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 3 марта читайте здесь, о событиях большей части 4 марта — здесь.

Главное за последние часы:

В России заблокировали Facebook и Twitter.

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «фейков» о действиях российских военных. Из-за этого закона «Новая газета», The Bell и некоторые другие российские СМИ отказалась писать о войне.

Electronic Arts прекратит продажу своих игр в России и Беларуси, Microsoft приостановит продажи товаров и услуг в России.

Роскомнадзор заблокировал «Медузу». Также заблокированы «Би-би-си», « », Deutsche Welle, . «Би-би-си» временно прекратит работу в России.

«Медузу» начали блокировать в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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