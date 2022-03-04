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Война Российское вторжение в Украину. Девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 3 марта читайте здесь, о событиях большей части 4 марта — здесь.

Главное за последние часы:

  • В России заблокировали Facebook и Twitter.
  • Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «фейков» о действиях российских военных. Из-за этого закона «Новая газета», The Bell и некоторые другие российские СМИ отказалась писать о войне.
  • Electronic Arts прекратит продажу своих игр в России и Беларуси, Microsoft приостановит продажи товаров и услуг в России.
  • Роскомнадзор заблокировал «Медузу». Также заблокированы «Би-би-си», «Радио Свобода», Deutsche Welle, «Голос Америки». «Би-би-си» временно прекратит работу в России.

«Медузу» начали блокировать в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Санкции в отношении российских банков ударят по нашему краудфандингу. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.

Многотысячная акция в поддержку Украины в Праге

Глава Booking.com Гленн Фогель объяснил, почему сервис перестал показывать объекты размещения в России и Беларуси. «С каждым днем, по мере того как актуальность этой разрушительной войны в Украине становится все более острой, возрастают и сложности ведения бизнеса в регионе», — сказал он.

В Харьковской области украинские военные перешли в контрнаступление, пишет УНИАН. Российские военные потеряли почти все наступательные ресурсы, утверждает глава областной администрации Олег Синегубов.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

Самыми напряженными направлениями к вечеру 4 марта остаются Мариуполь и Николаев, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Власти Николаева говорят, что к городу стягивают российские войска. Днем российских военных оттеснили из Николаева, бои продолжились на окраинах. Украинские войска удерживают Мариуполь под постоянными обстрелами уже девять дней.

Последствия обстрелов в Мариуполе

Основатель «Агоры» Павел Чиков — о военной цензуре в России

Из-за высокого спроса торговая сеть «Ашан» ограничила в своих российских магазинах продажу муки и сахара. Компания пошла на такой шаг из-за возросшего спроса. В «Ашане» утверждают, что запасов достаточно, а ограничения нужны, чтобы товары были на полках.

Несколько телеграм-каналов сообщили со ссылкой на сервис GlobalCheck, что в России якобы пропал доступ к YouTube. Сами представители GlobalCheck сказали, что не могут это подтвердить. В материалах сервиса Роскомнадзора по проверке заблокированных сайтов YouTube не упоминается.

Жилой дом в Чернигове, поврежденный после обстрела

3 марта, по заявлению украинских властей, 47 человек погибли после обстрела жилых кварталов, включая школы и многоэтажный жилой дом, в Чернигове.

Жилой дом в Чернигове, 4 марта 2022 года
Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

IT-компания с российскими корнями Acronis объявила, что приостанавливает все операции в России из-за войны в Украине.

Acronis — разработчик решений для защиты данных. В 2003 году компанию основали выходцы из России Сергей Белоусов и Илья Зубарев.

Российские СМИ и телеграм-каналы сообщают, что сайт Booking.com перестал работать в России. В поисковой выдаче на сайте Booking пропали любые объекты размещения в России, при этом сайт продолжает работу. Как отмечает РИА Новости, сайт больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, но поиск зарубежных отелей доступен. С чем это связано, до конца неясно.

Ранее 4 марта сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостановил все операции в России и Беларуси.

По данным сервиса Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, Twitter заблокировали по решению Генпрокуратуры, принятом 24 февраля 2022 года.

В России перестал открываться Twitter, следует из данных мониторинга GlobalCheck. Сайт соцсети недоступен по всей России.

Мы продолжаем вести наш круглосуточный онлайн о войне России с Украиной и событиях, связанных с этим. О событиях большей части 4 марта читайте здесь.

О главных событиях 4 марта

Российские СМИ закрываются или решают не писать о войне. Facebook заблокирован. В Украине — пожар на Запорожской АЭС Главное за девятый день войны

О главных событиях 4 марта

Российские СМИ закрываются или решают не писать о войне. Facebook заблокирован. В Украине — пожар на Запорожской АЭС Главное за девятый день войны