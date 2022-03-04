Война Российское вторжение в Украину. Девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 3 марта читайте здесь, о событиях большей части 4 марта — здесь.
Главное за последние часы:
- В России заблокировали Facebook и Twitter.
- Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «фейков» о действиях российских военных. Из-за этого закона «Новая газета», The Bell и некоторые другие российские СМИ отказалась писать о войне.
- Electronic Arts прекратит продажу своих игр в России и Беларуси, Microsoft приостановит продажи товаров и услуг в России.
- Роскомнадзор заблокировал «Медузу». Также заблокированы «Би-би-си», «Радио Свобода», Deutsche Welle, «Голос Америки». «Би-би-си» временно прекратит работу в России.
«Медузу» начали блокировать в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Многотысячная акция в поддержку Украины в Праге
Глава Booking.com Гленн Фогель объяснил, почему сервис перестал показывать объекты размещения в России и Беларуси. «С каждым днем, по мере того как актуальность этой разрушительной войны в Украине становится все более острой, возрастают и сложности ведения бизнеса в регионе», — сказал он.
В Харьковской области украинские военные перешли в контрнаступление, пишет УНИАН. Российские военные потеряли почти все наступательные ресурсы, утверждает глава областной администрации Олег Синегубов.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Самыми напряженными направлениями к вечеру 4 марта остаются Мариуполь и Николаев, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Власти Николаева говорят, что к городу стягивают российские войска. Днем российских военных оттеснили из Николаева, бои продолжились на окраинах. Украинские войска удерживают Мариуполь под постоянными обстрелами уже девять дней.
Последствия обстрелов в Мариуполе
Основатель «Агоры» Павел Чиков — о военной цензуре в России
Из-за высокого спроса торговая сеть «Ашан» ограничила в своих российских магазинах продажу муки и сахара. Компания пошла на такой шаг из-за возросшего спроса. В «Ашане» утверждают, что запасов достаточно, а ограничения нужны, чтобы товары были на полках.
Несколько телеграм-каналов сообщили со ссылкой на сервис GlobalCheck, что в России якобы пропал доступ к YouTube. Сами представители GlobalCheck сказали, что не могут это подтвердить. В материалах сервиса Роскомнадзора по проверке заблокированных сайтов YouTube не упоминается.
Жилой дом в Чернигове, поврежденный после обстрела
3 марта, по заявлению украинских властей, 47 человек погибли после обстрела жилых кварталов, включая школы и многоэтажный жилой дом, в Чернигове.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
IT-компания с российскими корнями Acronis объявила, что приостанавливает все операции в России из-за войны в Украине.
Acronis — разработчик решений для защиты данных. В 2003 году компанию основали выходцы из России Сергей Белоусов и Илья Зубарев.
Российские СМИ и телеграм-каналы сообщают, что сайт Booking.com перестал работать в России. В поисковой выдаче на сайте Booking пропали любые объекты размещения в России, при этом сайт продолжает работу. Как отмечает РИА Новости, сайт больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, но поиск зарубежных отелей доступен. С чем это связано, до конца неясно.
Ранее 4 марта сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостановил все операции в России и Беларуси.
По данным сервиса Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов, Twitter заблокировали по решению Генпрокуратуры, принятом 24 февраля 2022 года.
В России перестал открываться Twitter, следует из данных мониторинга GlobalCheck. Сайт соцсети недоступен по всей России.
Мы продолжаем вести наш круглосуточный онлайн о войне России с Украиной и событиях, связанных с этим. О событиях большей части 4 марта читайте здесь.