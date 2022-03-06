Война Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 3 марта читайте здесь, 4 марта — здесь, 5 марта — здесь.
Главное за последние часы:
- Третий раунд мирных переговоров запланирован на понедельник, 7 марта.
- Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с Путиным в Кремле.
- Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим иностранные самолеты в лизинге, остановить полеты за рубеж и из-за рубежа. «Аэрофлот» и «Победа» прекратят международные рейсы с 8 марта, Nordwind Airlines — с 7-го.
- Компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear) остановит онлайн- и офлайн-торговлю в России. Поставки продукции прекращает и компания Puma; работа магазинов будет приостановлена.
- Алексея Венедиктова уволили с поста главреда закрытой радиостанции «Эхо Москвы». Роскомнадзор продолжает блокировать российские СМИ. Другие издания сообщают об отказе писать о войне.
- PayPal приостанавливает работу в России. Coursera скроет контент от российских университетов и запретит российским пользователям приобретать платные курсы. Adobe остановила продажи своих продуктов в России, но действующие лицензии продолжат работать.
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
С начала войны в Украину вернулись больше 100 тысяч человек
ООН сообщала, что за неделю с момента начала боевых действий в Украине беженцами стали миллион жителей страны. По данным Пограничной службы Украины, к 5 марта в страну вернулись более 100 тысяч человек. Большинство из них — мужчины призывного возраста. «Они возвращаются добровольно и четко понимают свой долг — защищать самое прекрасное: свою семью, дом и государство», — сказали в ведомстве.
Уже шестая по счету российская авиакомпания отменила полеты из России
Royal Flight базируется в Шереметьево и выполняет чартерные авиаперевозки для туроператоров Coral Travel и Sunmar. Ее основные направления: Анталья, Аланья, Родос, Барселона, Пхукет, Нячанг, Родос, Варадеро, Пунта-Кана, Гоа, Энфида, Джерба, Корфу, Даламан, Бодрум, Паттайя.
Ранее в субботу о приостановке рейсов за границу объявляли «Аэрофлот», «Победа», S7, Nordwind и Azur Air. Перед этим Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам с самолетами в лизинге от иностранных компаний приостановить все рейсы за рубеж на фоне массовых арестов лайнеров.