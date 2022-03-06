Война Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»

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Российское вторжение в Украину. Одиннадцатый день войны. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 3 марта читайте здесь, 4 марта — здесь, 5 марта — здесь.

Главное за последние часы:

Третий раунд мирных переговоров запланирован на понедельник, 7 марта.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет встретился с Путиным в Кремле.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим иностранные самолеты в лизинге, остановить полеты за рубеж и из-за рубежа. «Аэрофлот» и «Победа» прекратят международные рейсы с 8 марта, Nordwind Airlines — с 7-го.

Компания Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear) остановит онлайн- и офлайн-торговлю в России. Поставки продукции прекращает и компания Puma; работа магазинов будет приостановлена.

Алексея Венедиктова уволили с поста главреда закрытой радиостанции «Эхо Москвы». Роскомнадзор продолжает блокировать российские СМИ. Другие издания сообщают об отказе писать о войне.

PayPal приостанавливает работу в России. Coursera скроет контент от российских университетов и запретит российским пользователям приобретать платные курсы. Adobe остановила продажи своих продуктов в России, но действующие лицензии продолжат работать.

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