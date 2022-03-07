Война Начинаются двенадцатые сутки. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 6 марта читайте здесь.
Главное за последние часы:
- На акциях протеста в России, по данным «ОВД-Инфо», задержаны 4640 человек. Несколько десятков человек были избиты при задержаниях или в отделах полиции.
- TikTok запретил российским пользователям выкладывать новые видео.
- American Express вслед за Visa и Mastercard объявила об уходе из России.
- Netflix приостановил работу в РФ. Spotify запретил российским пользователям покупать платные подписки.
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что Одесская область подверглась удару с моря в районе поселка Тузлы (75 километров от Одессы).
«Удар нанесен по объектам критической инфраструктуры. Пока известно, что пострадавших нет», — сказал Братчук.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Хакеры из Anonymous заявили о взломе интернет-трансляции российских госканалов
Группировка заявила, что взломала онлайн-трансляции Первого канала, «России 24» и «Москвы 24» в стриминговых сервисах Wink и Ivi.
Вместо трансляций этих каналов было запущено видео с ударами по Харькову и антивоенное воззвание.
Как отмечает «Русская служба Би-би-си», трансляция очень быстро была восстановлена.
Костромского священника привлекли к административной ответсвенности за антивоенную проповедь
В деревне Карабаново Костромской области полицейские задержали настоятеля церкви Воскресения Христова Иоанна Бурдина и составили на него протокол по административной статье о «дискредитации» российских ВС за его антивоенные высказывания во время проповеди. Выдержки из протокола приводит «Медиазона».
Бурдин В. В., находясь в общественном месте в помещение храма Воскресение Христово во время проводимой им религиозной службы в присутствии около 10 прихожан совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения Президента РФ и постановления совета Федерации Федерального собрания РФ.
В полиции заявляют, что священник внушал «прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе)».
На сайте прихода и в социальных сетях, отмечает "Медиазона", действительно размещены посты с призывами прекратить войну.
Теперь священнику грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ покидает Украину
«Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Оставшаяся группа — глава миссии и высшее руководство — теперь покинет Украину», — говорится в сообщении ОБСЕ.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работала на территории Украины с марта 2014 года.
Минобороны России утверждает, что СБУ готовит «провокацию с возможным радиоактивным заражением местности» в Харькове
Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте. СБУ и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке.
Российское ведомство также заявило, что 6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты «для фиксации последствий провокации», чтобы потом обвинить Россию «в создании экологической катастрофы».
Стинг спел песню «Russians» в поддержку украинцев и россиян, которые выступают против войны
Композиция была написана в 1985 году, во времена холодной войны. В ней певец размышляет о противостоянии Запада и СССР и выражает надежду, что человечество избежит глобальной войны, так как «русские тоже любят своих детей».
Музыкант заявил, что много лет почти не исполнял эту песню, так как «никогда не думал, что она снова будет актуальной».
Для смелых украинцев, борющихся против жестокой тирании, а также для многих россиян, которые протестуют против этого беззакония, несмотря на угрозу ареста и тюремного заключения. Мы все любим своих детей. Остановите войну.
Жилой дом в Харькове, 6 марта
Еще раз приветствуем вас, дорогие читатели. Мы продолжаем наш круглосуточный онлайн. Начинаются двенадцатые сутки войны.
О событиях одиннадцатого дня читайте здесь.