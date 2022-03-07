Война Начинаются двенадцатые сутки. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 6 марта читайте здесь.

Главное за последние часы:

На акциях протеста в России, по данным , задержаны 4640 человек. Несколько десятков человек были избиты при задержаниях или в отделах полиции.

TikTok запретил российским пользователям выкладывать новые видео.

American Express вслед за Visa и Mastercard объявила об уходе из России.

Netflix приостановил работу в РФ. Spotify запретил российским пользователям покупать платные подписки.

«Медузу» заблокировали в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Санкции в отношении российских банков и уход из России Visa и Mastercard ударят по нашему краудфандингу. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.