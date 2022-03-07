The Wall Street Journal: Россия вербует сирийцев для отправки в Украину

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Власти России вербуют жителей Сирии для участия в войне в Украине. Об этом изданию The Wall Street Journal (WSJ) рассказали четыре неназванных американских чиновника.

Российские власти ищут сирийцев, имеющих опыт уличных боев, надеясь, что это поможет захватить Киев. Эксперты предполагают, что этот шаг может указывать на эскалацию боевых действий, отмечает WSJ.

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Изданию неизвестно, сколько жителей Сирии были завербованы. Некоторые из них уже в России и готовятся отправиться в Украину, заявил один из собеседников издания.

Неделю назад сирийское издание Deirezzor24 сообщило, что Россия вербует в Сирии наемников, а также людей для охраны объектов. Последним обещают занятость на шесть месяцев и зарплату 200-300 долларов. В вербовке участвует, в частности, ЧВК «Вагнер», утверждает Deirezzor24.

По оценке Пентагона, на данный момент Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка двухдневной давности — 92%).

Ранее Украина объявила о наборе иностранных добровольцев для участия в войне с Россией. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, в Украину вызвались приехать 20 тысяч человек из 52 стран.

Война в Украине

Война Российское вторжение в Украину. Двенадцатый день. Онлайн «Медузы»

Война в Украине

Война Российское вторжение в Украину. Двенадцатый день. Онлайн «Медузы»

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