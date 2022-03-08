Война Российское вторжение в Украину. Начинается тринадцатый день. Онлайн «Медузы»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 7 марта читайте здесь.
Главное за последние часы:
- Япония расширила санкции в отношении России. В санкционный список внесли Усманова, Ротенбергов, Тимченко, Козака, Кириенко и Пескова.
- Сеть строительных гипермаркетов OBI прекращает деятельность в России.
- Зеленский отозвал миротворцев, участвующих в операциях за пределами Украины, обратно в страну.
- Украинская сторона объявила о гибели под Харьковом генерал-майора Виталия Герасимова. Россия официально пока это не комментирует.
- Youtube заблокировал канала Владимира Соловьева.
- Procter & Gamble отказывается от инвестиций в России и сокращает ассортимент своей продукции на российском рынке.
- Россия объявила о введении «режима тишины» с 10 утра 8 марта для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя.
- В Беловежской пуще прошел третий раунд переговоров России и Украины. Сторонам не удалось добиться каких-либо существенных подвижек.
- «Единая Россия» предложила национализировать активы компаний, сворачивающих деятельность в РФ.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Мы были вынуждены временно отключить прием платежей из России, но нам по-прежнему можно перевести деньги из любой другой страны. Пожалуйста, расскажите об этом своим друзьям и родным, которые живут за границей. Спасибо вам!
Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Над Киевом в ночь на 8 марта был сбит, как заявили украинские военные, российский самолет. По другой версии, была перехвачена российская ракета.
В условиях военных действий оперативно подтвердить информацию, которую распространяют даже официальные источники сторон конфликта, не представляется возможным.
Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает УНИАН, заявил о ночном авиаударе по городу, в результате которого есть жертвы среди мирных жителей.
Помимо расширения санкционных списков для России и Беларуси, Япония также ввела запрет на экспорт в РФ оборудования для переработки нефти.
Япония расширила санкции в отношении России и Беларуси. В новый санкционный список для Беларуси вошли: сыновья Александра Лукашенко Виктор и Дмитрий, пресс-секретаря президента Беларуси Наталья Эйсмонт и глава МВД республики Иван Кубраков. Также Япония, сообщает РИА Новости, запретила экспорт в интересах министерства обороны Беларуси.