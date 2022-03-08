Война Российское вторжение в Украину. Начинается тринадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 7 марта читайте здесь.

Главное за последние часы:

Япония расширила санкции в отношении России. В санкционный список внесли Усманова, Ротенбергов, Тимченко, Козака, Кириенко и Пескова.

Сеть строительных гипермаркетов OBI прекращает деятельность в России.

Зеленский отозвал миротворцев, участвующих в операциях за пределами Украины, обратно в страну.

Украинская сторона объявила о гибели под Харьковом генерал-майора Виталия Герасимова. Россия официально пока это не комментирует.

Youtube заблокировал канала Владимира Соловьева.

Procter & Gamble отказывается от инвестиций в России и сокращает ассортимент своей продукции на российском рынке.

Россия объявила о введении «режима тишины» с 10 утра 8 марта для выхода мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя.

В Беловежской пуще прошел третий раунд переговоров России и Украины. Сторонам не удалось добиться каких-либо существенных подвижек.

«Единая Россия» предложила национализировать активы компаний, сворачивающих деятельность в РФ.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.