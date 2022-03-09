Война Российское вторжение в Украину. Начинается четырнадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 7 марта читайте здесь, о 8 марта — здесь.

Главное за последние часы:

Центробанк ограничил выдачу наличной валюты со счетов россиян. Можно будет снять 10 тысяч долларов, остальное — только рублями.

PepsiCo, Coca-Cola и Starbucks объявили о приостановке деятельности в РФ. McDonaldʼs временно закрывает все свои рестораны в России.

Россия объявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры с 10:00 мск 9 марта из нескольких населенных пунктов Украины.

Взломаны сайты российских министерств и ведомств. На их главных страницах размещена антивоенная картинка.

Байден запретил импорт российских нефти и газа в США.

Великобритания до конца года собирается стать независимой от российских энергоносителей.

ЦРУ оценило потери российских войск в Украине в 2000-4000 погибших.

Корпорация LʼOreal приостанавливает работу магазинов, находящихся под ее прямым управлением в России, включая корнеры, и интернет-магазинов.

Shell и BP отказались от покупки нефти и газа из России.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.