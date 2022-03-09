Война Российское вторжение в Украину. Начинается четырнадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 7 марта читайте здесь, о 8 марта — здесь.
Главное за последние часы:
- Центробанк ограничил выдачу наличной валюты со счетов россиян. Можно будет снять 10 тысяч долларов, остальное — только рублями.
- PepsiCo, Coca-Cola и Starbucks объявили о приостановке деятельности в РФ. McDonaldʼs временно закрывает все свои рестораны в России.
- Россия объявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры с 10:00 мск 9 марта из нескольких населенных пунктов Украины.
- Взломаны сайты российских министерств и ведомств. На их главных страницах размещена антивоенная картинка.
- Байден запретил импорт российских нефти и газа в США.
- Великобритания до конца года собирается стать независимой от российских энергоносителей.
- ЦРУ оценило потери российских войск в Украине в 2000-4000 погибших.
- Корпорация LʼOreal приостанавливает работу магазинов, находящихся под ее прямым управлением в России, включая корнеры, и интернет-магазинов.
- Shell и BP отказались от покупки нефти и газа из России.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Мы были вынуждены временно отключить прием платежей из России, но нам по-прежнему можно перевести деньги из любой другой страны. Пожалуйста, расскажите об этом своим друзьям и родным, которые живут за границей. Спасибо вам!
Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Международное агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте России до «C» с «B»
Долгосрочный РДЭ России в национальной валюте ухудшен до «C» с «B+».
«Рейтинг на уровне „C“ отражает мнение Fitch о близком суверенном дефолте», — говорится в пресс-релизе агентства.
Впервые за последние несколько дней спутники Maxar Technologies пролетели над Украиной. На новых снимках видны разбитый мост в Ирпени и группировка бронетехники в аэропорту Антонов
Новое обращение Владимира Зеленского
Или Россия будет уважать международное право и не будет вести войны. Или у нее нет денег, чтобы войны начинать.
Взгляните — мир не верит в будущее России. Не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они всё понимают. Они говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление. После войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот это «после войны».
Перебои в работе сайтов госорганов произошли из-за взлома интегрированного в них виджета Госмониторинг, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
Этот виджет устанавливается на сайты для сбора статистики посещений. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа, уточнили в министерстве.
Сайты госорганов находятся под серьезной защитой и круглосуточным мониторингом команд по кибербезопасности. Скомпрометировать эти сайты напрямую сложно, поэтому хакеры атакуют ресурсы через сторонние сервисы и таким образом получают доступ для демонстрации некорректного контента.
Вечером 8 марта подверглись взлому сайты Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, ФАС, ФСИН и других федеральных ведомств. Хакеры разместили на них антивоенные картинки.
6 марта, когда по всей России прошли антивоенные акции, в сети появилась аудиозапись, на которой полицейские из московского ОВД «Братеево» жестоко избивают девушку и грубо комментируют каждый удар. Эту девушку зовут Александра Калужская, ей удалось пронести в кармане телефон с включенным диктофоном и обнародовать аудиозапись после того, как ее выпустили из отделения.
Вхождение любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании отныне приравнивается к уголовному преступлению, объявил министр транспорта страны Грант Шэппс. Самолеты-нарушители могут быть задержаны.
«Мы придушим способность подельников Путина продолжать жить нормальной жизнью, пока гибнут тысячи невинных людей», — написал Шэппс в твиттере.
Приложение для знакомств Bumble приостанавливает работу в России
Приложение удалят из российских магазинов App Store and Google Play. Также оно не будет работать в Белоруссии.
PepsiCo уходит из России вслед за Coca-Cola
Обе компании приостанавливают продажи своих газированных напитков на территории России, пишет Reuters. В PepsiCo заявили, что продолжат продавать в России товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание.
Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой
В период с 9 марта по 9 сентября граждане России смогут снимать со своих валютных счетов или вкладов до 10 тысяч долларов наличными, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.
Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
Мы продолжаем круглосуточную трансляцию о событиях в Украине. О том, что происходило 8 марта, читайте здесь.