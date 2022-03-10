Война Российское вторжение в Украину. Начинается пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 8 марта читайте здесь, о 9 марта — здесь.

Главное за последние часы:

Минобороны РФ признало факты участия срочников в войне в Украине.

Данные ООН: с начала войны погибли 516 мирных жителей, 908 получили ранения. В реальности эти цифры выше, так как информация из мест боев поступает с опозданием.

Sony приостановила работу PlayStation Store для российских пользователей.

Зеленский освободил украинцев от ответственности за убийство российских военных.

Евросоюз ввел санкции против 146 сенаторов и 14 бизнесменов из России.

Amazon прекратил отправку товаров в Россию.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.