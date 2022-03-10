Война Российское вторжение в Украину. Начинается пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля круглосуточно следит за событиями войны в Украине в прямом эфире. О событиях 8 марта читайте здесь, о 9 марта — здесь.
Главное за последние часы:
- Минобороны РФ признало факты участия срочников в войне в Украине.
- Данные ООН: с начала войны погибли 516 мирных жителей, 908 получили ранения. В реальности эти цифры выше, так как информация из мест боев поступает с опозданием.
- Sony приостановила работу PlayStation Store для российских пользователей.
- Зеленский освободил украинцев от ответственности за убийство российских военных.
- Евросоюз ввел санкции против 146 сенаторов и 14 бизнесменов из России.
- Amazon прекратил отправку товаров в Россию.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Новое обращение Владимира Зеленского (вновь с эмоциональным переходом на русский язык) — об обстреле больницы в Мариуполе
Детская больница, роддом — чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было — денацификация больницы? Все что оккупанты делают с Мариуполем — это уже за пределом зверства.
В Москве прекрасно знают, что Мариуполь — это Донецкая область. Тоже Донецкая область. Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области — столько обвинений, столько требований. И мы видим сейчас, как в России на самом деле относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя. Работают просто на предприятиях города Мариуполя, лечатся в больницах Мариуполя и рожают детей — представьте себе, такие же люди как вы — в родильных домах Мариуполя. Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да любой области. Ни с одним из городов на Земле. Потому что мы люди. А вы?
Крупнейший мировой ресурс по онлайн-покеру PokerStars тоже уходит из России
Российско-украинская группа «Нервы» прекращает концертную и другую творческую деятельность на территории России
Это вынужденная мера, которая причиняет нам огромную боль, но даже эта боль не сравнима с той болью, которую мы испытываем за Украину.
Sony приостановила работу PlayStation Store и прекратила поставки новых консолей на территорию России
Теперь российские пользователи не смогут больше приобретать цифровые копии любых игр. Ранее продажи своих игр в российском магазине приостановили все крупнейшие студии — Ubisoft, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Project Red.
«Медуза» продолжает круглосуточный онлайн о событиях в Украине. Что происходило 9 марта, вы можете узнать здесь.