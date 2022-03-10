Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Министры иностранных дел России и Украины провели переговоры. Результатов не видно

Как сказал после встречи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, одной из его главных целей было договориться о 24-часовом прекращении огня, но сделать этого не удалось, потому что «в России другие лица принимают решения по этому вопросу». Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что на этой встрече «никто и не собирался договариваться о прекращении огня», и дал понять, что основные переговоры проходят в Беларуси между российской и украинской делегациями.

Самым ярким моментом итоговых пресс-конференций стало вот это заявление Лаврова:

Россия обвинила Украину в работе над «этнически ориентированным» биологическим оружием под руководством США

Россия не первый год говорит о разработке Украиной и США биологического оружия, но в последние дни эта риторика стала особенно заметной в официальных российских выступлениях. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что в украинских лабораториях изучалась возможность распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц и летучих мышей и что «одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения ». Последнюю мысль высказал и Лавров, по мнению которого США и Украина проводили «не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем, так сказать, этнически ориентированного ».

Мы разобрали утверждения российских военных и дипломатов (как и ответы на них украинских и американских властей) и пришли к выводу, что доказательств работы украинцев над биологическим оружием Россия не представила — ими не являются и опубликованные РИА Новости материалы об уничтожении патогенных микроорганизмов в начале войны (там перечислены обычные бактериальные штаммы). Также важно отметить: биологического оружия, способного делить людей на «своих» и «чужих» по этническому признаку, сегодня не существует.

Россия весь день отрицала бомбардировку роддома в Мариуполе

Авиаудар по в Мариуполе, в результате которого, по сообщению местных властей, погибли три человека (в том числе ребенок) и 17 были ранены, стал одним из главных событий предыдущего дня войны. Сообщения о нем вызвали возмущение такого масштаба, что 10 марта комментировать эту тему пришлось многим официальным лицам в России. Почти во всех случаях заявления сводились к тому, что эта история — «фейк» , но детали отличались, а то и исключали друг друга.

Утром представитель МИДа Мария Захарова перепостила текст из канала «Война с фейками» о том, что репортажи про бомбардировку были постановочными. Аргументов два: во-первых, обеих женщин, попавших на кадры с места событий, якобы «сыграла» одна и та же блогер из Мариуполя. Во-вторых, она, хоть и на самом деле беременна (это видно по постам в ее блоге), не могла быть пациенткой в этой больнице, поскольку батальон «Азов» давно переоборудовал ее в огневую позицию, о чем еще 7 марта заявил представитель России при ООН Василий Небензя.

Оба аргумента вызывают вопросы. Упомянутая «Войной с фейками» бьюти-блогер, похоже, действительно попала в репортажи из больницы, но это не доказывает их постановочность. Тем более нет никаких оснований утверждать, что вторая женщина из репортажей (судя по всему, получившая ранение) — тоже она. Оба тезиса, однако, уже попали в официальные соцсети МИДа. Кроме того, Василий Небензя в своем выступлении говорил про другое медицинское учреждение — роддом № 1, и не про «Азов», а про украинских военных.

Днем министр иностранных дел Сергей Лавров тоже отослал журналистов к выступлению Небензи и назвал роддом базой батальона «Азов». Нанесения удара по этому объекту Лавров не отрицал — из его выступления лишь следовало, что это был вражеский объект, где не было гражданских. А вечером представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская авиация вообще не выполняла «абсолютно никаких задач по поражению целей на земле» в Мариуполе, и все случившееся — «полностью режиссированная провокация», что якобы подтверждает и характер повреждений. Конашенков тоже сказал, что больница была занята «Азовом» — правда, в отличие от Небензи, правильно назвал ее номер.

Фотограф Евгений Малолетка, сделавший часть снимков из больницы, заявил : «Мы сняли то, что было. Это был авиаудар, была больница, полная людей. Выходили люди из подвала и из здания — мы снимали. Там не было „Азова“».

Что происходит в Мариуполе

Мариуполь уже неделю находится в осаде. В городе нет воды, тепла и электричества, люди живут в подвалах и бомбоубежищах. Фотографии

Что происходит в Мариуполе

Мариуполь уже неделю находится в осаде. В городе нет воды, тепла и электричества, люди живут в подвалах и бомбоубежищах. Фотографии

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь