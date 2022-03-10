В Мариуполе разбомбили детскую больницу. Вот как российская власть объясняет, что произошло

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

7 марта

↓

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что «украинские радикалы с каждым днем все отчетливее показывают свое истинное лицо». Он сказал, сославшись на местных жителей, что вооруженные силы Украины, «выгнав весь персонал роддома № 1 в Мариуполе, оборудовали в нем огневую позицию».

9 марта

↓

Мариупольский городской совет сообщил, что российская авиация «целенаправленно разбомбила детскую больницу в Мариуполе». «Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен», — говорилось в сообщении горсовета. По данным местных властей, в результате удара погибли три человека, в том числе один ребенок, 17 человек получили ранения.

10 марта

↓

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал «обязательно поинтересоваться у военных», что произошло с детской больницей и роддомом в Мариуполе. «Мы с вами не имеем четкой информации о том, что там произошло, и наверняка какую-то информацию военные предоставят. Я не могу сказать», — так Песков ответил на вопросы о бомбардировке.

позднее 10 марта

↓

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «этот родильный дом» в Мариуполе «давно захвачен батальоном „Азов“ и прочими радикалами». По словам Лаврова, из роддома «выгнали всех рожениц, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал». «Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские вооруженные силы», — сказал глава МИД РФ.

еще позднее 10 марта

↓

Минобороны РФ назвало сообщения об ударе по больнице «информационной провокацией киевского режима». Министерство утверждает, что 9 марта был объявлен «режим тишины» для эвакуации жителей Мариуполя, и «абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла». Минобороны заявило, что рядом с больницей произошли «два отдельных постановочных взрыва».

«Весь персонал и пациенты разогнаны националистами. Здание больницы из-за выгодного тактического расположения близко к центру города переоборудовано в опорный пункт нацбатальона „Азов“», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Последствия удара по больнице снял фотограф Евгений Малолетка. Он рассказал изданию : «Мы сняли то, что было. Это был авиаудар, была больница, полная людей. Выходили люди из подвала и из здания — мы снимали. Там не было „Азова“».

Игорь Конашенков 10 марта говорил об авиационном ударе по мариупольской больнице № 3. Василий Небензя 8 марта упоминал роддом № 1. ТАСС, публикуя заявление Сергея Лаврова, также сообщал о роддоме № 1.

Что происходит в Украине

Четырнадцатый день войны. Главные фотографии Обстрелянный роддом и дефицит воды в Мариуполе. Одесса готовится к российскому вторжению

Что происходит в Украине

Четырнадцатый день войны. Главные фотографии Обстрелянный роддом и дефицит воды в Мариуполе. Одесса готовится к российскому вторжению

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь