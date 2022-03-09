Четырнадцатый день войны. Авиаудар по больнице в Мариуполе. Чернобыльская АЭС обесточена. Минобороны РФ признало отправку срочников в Украину

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Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Что происходило на войне. Власти Мариуполя и Донецкой области сообщили, что российская авиация нанесла удары по территории городской больницы № 3. На видео с места происшествия говорят, что удар пришелся между детским и родильным отделениями; на картографическом сервисе OpenStreetMap эти корпуса обозначены как детское и гинекологическое отделения. По предварительным данным, пострадали 17 человек.

9 марта власти Мариуполя заявили, что за время войны в городе погибли около 1300 мирных жителей — при том, что в опубликованных в тот же день данных ООН идет речь о 516 погибших на всей территории Украины, включая территории под контролем сепаратистов.

Мариуполь в осаде

Мариуполь уже неделю находится в осаде. В городе нет воды, тепла и электричества, люди живут в подвалах и бомбоубежищах. Фотографии

Мариуполь в осаде

Мариуполь уже неделю находится в осаде. В городе нет воды, тепла и электричества, люди живут в подвалах и бомбоубежищах. Фотографии

Гуманитарные коридоры. Судя по сообщениям украинских СМИ, некоторое количество мирных жителей удалось эвакуировать из нескольких населенных пунктов, в том числе Ворзеля, Ирпеня, Энергодара и Изюма. В других местах россияне, по утверждению украинской стороны, или заблокировали подъезд автобусов, или продолжали обстрелы коридора. Минобороны РФ же обвиняет Киев в предъявлении «невыполнимых требований», отказе согласовывать маршруты и обстрелах.

Вечером руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об эвакуации 40 тысяч женщин и детей за сутки «со всех уголков Украины», но какая часть из них находилась в оккупированных или находящихся под обстрелами населенных пунктах, из его сообщения неясно.

Ситуация на Чернобыльской АЭС. 8 марта МАГАТЭ сообщило, что на станции с момента ее захвата российскими военными работают без смены одни и те же люди. А 9-го «Укрэнерго» объявило, что станция полностью обесточена из-за аварии на линиях электропередачи — и что дизельных генераторов электричества хватит в лучшем случае на двое суток, а провести ремонт невозможно из-за боев. Россия традиционно возложила ответственность за случившееся на «украинских националистов», якобы обстрелявших ЛЭП. Из важного в заявлении Минобороны РФ — станцию, как утверждается, планируется обеспечить электричеством из Беларуси.

Российские срочники на войне. Минобороны РФ неожиданно признало, что они были отправлены в Украину — преподнеся это как ошибку и редкое явление: представитель ведомства заявил, что, «к сожалению, обнаружились несколько фактов» их участия в операции. Напомним, что родственники солдат говорили об этом с первого дня, но власти, в том числе Владимир Путин, это категорически отрицали (в Кремле уже заявили, что президент велел направить материалы об отправке срочников в Украину в прокуратуру).

Возможно, признанию ситуации со срочниками могла поспособствовать публикация видео с пленными молодыми военнослужащими, заявившими, что были призваны в российскую армию лишь летом 2021 года. 9 марта некоторые из них появились на пресс-конференции в Киеве, где обвинили российское руководство во лжи и заявили, что не хотят возвращаться в Россию до смены власти (мы не можем знать, были ли эти заявления сделаны добровольно).

Мы поговорили с отцом одного из пленных солдат Минобороны РФ и Владимир Путин утверждают, что солдаты-срочники не воюют в Украине. Похоже, это не совсем так Вот монолог отца, чей сын попал в плен в Украине

Ситуация в России. Центробанк резко ограничил россиянам возможность снимать валюту со своих счетов — в течение полугода снять можно будет не более 10 тысяч долларов (обладатели счетов в разных банках смогут снять 10 тысяч в каждом из них). Сверх этой суммы россияне смогут получить на руки лишь рубли. Купить валюту россияне смогут лишь в безналичном виде. Подробности — в наших карточках.

Также стоит прочесть разбор о так называемом преддефолтном кредитном рейтинге России. Спойлер: речь идет в первую очередь о российских обязательствах перед иностранными кредиторами, купившими облигации федерального займа. Если дефолт (то есть невыплата Россией по своим обязательствам) произойдет, граждане России не пострадают от него так, как в 1998 году — хотя, вероятно, почувствуют его последствия косвенно.

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