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США и их союзники по НАТО разрабатывали на территории Украины военно-биологические программы по распространению болезней с помощью мигрирующих птиц, летучих мышей и «биоагентов». Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

В частности, он рассказал о проекте UP-4, который якобы проводился до 2020 года в лабораториях Киева, Харькова и Одессы и изучал возможность распространения через мигрирующих птиц особо опасных инфекций, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1 и болезни Ньюкасла.

Кириллов заявил, что в рамках проекта были изучены 145 биологических видов, поскольку Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции. «При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России», — сказал он.

Также он упомянул проект Р-781, где в качестве переносчиков биологического оружия рассматривались летучие мыши. «В числе приоритетов обозначено изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку: возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов», — сказал Кириллов.

Он также утверждает, что этот проект реализуется с привлечением не только украинских, но и подконтрольных Пентагону грузинской биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.

Наконец, Кириллов заявил, что биолаборатории США на Украине могли использоваться для разработки «биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения».

Американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудования во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в городе Львов. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

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