Украина не сдалась и не сдастся. Россия не верит в начало ядерной войны Что сказали главы МИД РФ и Украины после переговоров в Турции

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Я приехал на переговоры с двумя задачами: организовать гуманитарный коридор в Мариуполе и договориться о 24-часовом перемирии. По первому вопросу искренне надеюсь, что Лавров поговорит с теми, кто принимает такие решения, и гуманитарный коридор заработает. Остается надежда, что Россия из человеческого сочувствия к страдающим от ее бомб позволит коридору работать.

Мы не достигли прогресса по прекращению огня, чтобы решить наиболее неотложные гуманитарные вопросы. Кажется, что в России другие люди принимают решения об этом. Мы не можем остановить войну, если у страны-агрессора нет желания это сделать. Сегодня я услышал, что прекращение огня связано с выполнением требований, выдвинутых Украине президентом Путиным. Главный посыл Лаврова был в том, что Россия продолжит агрессию, пока Украина не удовлетворит их требования. Одно из них — сдаться. Такой вариант для нас неприемлем. Украина не сдалась, не сдается и не сдастся.

Мы ищем дипломатические решения. Но, пока их нет, мы будем, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии. Я готов продолжить встречи с Лавровым в таком формате, если российская сторона будет готова к предметному разговору без пропагандистских штампов об Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров

Россия выступает за любые контакты. Нынешние переговоры дополнительные. Главные переговоры развиваются на уровне российско-украинских делегаций в Беларуси. «Спецоперация» идет по плану. Поставки оружия в Украину из-за рубежа опасны и будут создавать риски гражданской авиации по всей Европе. Неясно, куда оно попадет дальше.

Планируем ли мы нападать на другие страны? Нет. Мы и на Украину не нападали. Там наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности России. Сейчас вскрываются новые факты, что на ДНР и ЛНР планировалось нападение. Факты участия Пентагона в экспериментах с патогенами в украинских лабораториях возмутительны. Практически нет сомнений, что это были эксперименты по созданию этнически ориентированного биологического оружия.

СМИ манипулируют данными по роддому в Мариуполе. Он был захвачен ультрарадикальным батальоном «Азов».

Россия хочет видеть Украину нейтральной, без угрозы создания очередного нацистского государства и обсуждать ее гарантии безопасности вместе с гарантиями Европе и РФ. Путин не отказывается от переговоров с Зеленским, но это не должна быть встреча ради встречи.

Мы справимся со своими экономическими проблемами. Мы сделаем все, чтобы никакой дядя Сэм не мог разрушить нашу экономику. Если Европа перестанет покупать российские нефть и газ, Россия ее уговаривать не будет. Требование США к другим странам присоединиться к санкциям против России — неуважение к великим цивилизациям. Мы — вежливые люди и такими вещами не занимаемся.

Реакция Запада на наши действия — остервенелая. Она показывает, что идет бой за право России быть на политической карте мира. Я не удивлен, что Кулеба заявил, что не удалось добиться прекращения огня. Здесь, в Анталье, никто не собирался договариваться о прекращении огня.

Россия никогда не говорила о планах военного характера в отношении НАТО. Я не верю в начало ядерной или третьей мировой войны. Эту тему вбрасывают натовцы. Мы никогда не хотели войны и до сих пор не хотим. Мы хотим эту войну закончить. В том числе исходя из интересов ДНР и ЛНР, отказавшихся в 2014 году принять кровавый государственный переворот.

Это приблизительный пересказ высказываний главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова на пресс-конференциях после переговоров в Турции. Высказывания отредактированы с сохранением их фактического смысла. Полностью ответы министров можно посмотреть здесь и здесь.

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Фото: Cem Ozdel / Turkish Foreign Ministry / AFP / Scanpix / LETA