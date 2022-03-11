Война Российское вторжение в Украину. Шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. О событиях предыдущего дня читайте здесь.

Главное за последние часы:

Луцк, Днепр (эти украинские города раньше не бомбили) и Ивано-Франковск подверглись авиаударам. Минобороны России заявило, что в Луцке и Ивано-Франковске были атакованы военные аэродромы.

В России возможен дефолт на фоне санкций, считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Казахстанская авиакомпания Air Astana и турецкий лоукостер Pegasus Airlines приостанавливают рейсы в Россию и из нее.

Пользователям Facebook и Instagram в ряде стран разрешили призывать к насилию против россиян, российских солдат или к смерти Путина. Посольство России в США назвало это «экстремизмом».

Киев заподозрил Москву в подготовке «ужасной операции под ложным флагом», сославшись на утверждения российских властей о том, что в Украине якобы разрабатывали биологическое оружие.

Mars (выпускает батончики Mars, Snickers и Twix, жевательную резинку Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree) перестанет ввозить свою продукцию в Россию. Disney приостановит бизнес в России.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.