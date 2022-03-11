Война Российское вторжение в Украину. Шестнадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. О событиях предыдущего дня читайте здесь.
Главное за последние часы:
- Луцк, Днепр (эти украинские города раньше не бомбили) и Ивано-Франковск подверглись авиаударам. Минобороны России заявило, что в Луцке и Ивано-Франковске были атакованы военные аэродромы.
- В России возможен дефолт на фоне санкций, считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
- Казахстанская авиакомпания Air Astana и турецкий лоукостер Pegasus Airlines приостанавливают рейсы в Россию и из нее.
- Пользователям Facebook и Instagram в ряде стран разрешили призывать к насилию против россиян, российских солдат или к смерти Путина. Посольство России в США назвало это «экстремизмом».
- Киев заподозрил Москву в подготовке «ужасной операции под ложным флагом», сославшись на утверждения российских властей о том, что в Украине якобы разрабатывали биологическое оружие.
- Mars (выпускает батончики Mars, Snickers и Twix, жевательную резинку Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree) перестанет ввозить свою продукцию в Россию. Disney приостановит бизнес в России.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
Представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что взятие Волновахи позволит установить контроль над Мариуполем.
«Русская служба Би-би-си» отмечает, что захват Волновахи, вероятно, означает ужесточение блокады Мариуполя.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Минобороны России подтвердило удары по Луцку и Ивано-Франковску
Ведомство утверждает, что целью были военные аэродромы.
А вот другие заявления Минобороны:
- Войска ДНР взяли под контроль город Волноваха в Донецкой области.
- Подразделения российской армии продвинулись вперед на 17 километров.
- С начала боевых действий выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Генпрокуратура проверит ушедшие с российского рынка компании на предмет фиктивного или преднамеренного банкротства
Надзор усилен «в целях обеспечения интересов добросовестных предпринимателей и работников организаций, чьи руководители заявили о приостановке деятельности на территории РФ», заявили в Генпрокуратуре.
Европейский совет призвал Еврокомиссию представить свое мнение о вступлении Украины в ЕС
Европейский совет на саммите в Версале признал стремление Украины войти в ЕС и попросил Еврокомиссию представить свое мнение на этот счет. Также Еврокомиссии предложено высказаться по поводу заявок Молдовы и Грузии на вступление в ЕС.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «лидеры ЕС сказали «да» украинской евроинтеграции. «Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро», — написал он в твиттере.
При этом украинское издание «Европейская правда» назвало решение Европейского совета компромиссным, отметив, что в нем нет ни положительных, ни негативных упоминаний об «ускоренной процедуре» вступления в ЕС, которой добивается Украина.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил на саммите в Версале, что ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует. А президент Франции Эммануэль Макрон назвал нереальным переговоры о вступлении в ЕС со страной в состоянии войны.
Reuters и CNN сообщили о планах Байдена лишить Россию преференций в торговле с США
Американский президент объявит об этом 11 марта. Речь идет об отмене так называемого режима «постоянных нормальных торговых отношений», что повлечет за собой увеличение тарифов на импорт из России.
Чтобы отменить этот режим, требуется решение Конгресса США, но представители Демократической и Республиканской партий уже согласились пойти на этот шаг, сообщили источники Reuters.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Луцке и в Днепре. Раньше эти города не подвергались авиаударам
Луцк — город в западной Украине. Днепр расположен на востоке страны, неподалеку от Запорожья.
В Луцке, по предположению местных жителей, был нанесен удар по аэродрому. В Днепре, как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), снаряды попали в обувную фабрику, расположенную рядом с детским садом и многоквартирным домом; один человек погиб.
Также сообщается о взрывах в Ивано-Франковске.
Жители Харькова прячутся от авиаударов на станции метро. Фотография
Что произошло за ночь
- Украинские власти отрицают обвинения России в разработке биологического оружия и опасаются, что под этим предлогом Россия сама планирует некую «ужасную операцию».
- В России возможен дефолт на фоне санкций, считает глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Она добавила, что санкции уже загнали страну в рецессию.
- Казахстанская Air Astana временно приостановит все рейсы в Россию и из нее из-за прекращения страхового покрытия полетов. Летать в Россию также перестанет турецкий лоукостер Pegasus Airlines.
- Пользователям Facebook и Instagram в ряде стран разрешили призывать к насилию против российских солдат и к смерти Путина. Посольство России в США потребовало от американских властей «пресечь экстремистскую деятельность» корпорации Meta, владеющей обеими соцсетями.
- Mars (выпускает батончики Mars, Snickers, Twix, жевательную резинку Orbit, корма для домашних животных Whiskas, Pedigree, Royal Canin) перестанет ввозить свою продукцию в Россию. Disney приостановит бизнес в России.
«Медуза» возобновляет онлайн о том, что происходит в России и в Украине после начала войны. Трансляцию событий предыдущего дня вы можете прочитать здесь.