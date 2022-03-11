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Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Власти Мариуполя заявили о гибели 1582 мирных жителей за время блокады

Причиной в сообщении Мариупольского городского совета назван «беспощадный» обстрел жилых кварталов. «Гуманитарный коридор» в окруженный город за все эти дни так и не был открыт; в ночь на 11 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о танковой атаке россиян в месте, где должна была пройти колонна с гуманитарной помощью. «У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним», — сказал он.

Минобороны РФ предлагает альтернативную картину происходящего в Мариуполе: согласно ведомству, в городе «вооруженные лица ходят по улицам, открывают беспорядочную стрельбу, тем самым вынуждая гражданское население оставаться в своих домах», а подступы к городу разрушены и заминированы «националистами».

Управление ООН по правам человека официально зарегистрировало гибель 564 мирных жителей за время войны. По меньшей мере 982 человек получили ранения.

В занятом Россией Мелитополе похитили мэра. В ЛНР и ДНР объявили, что подозревают его в содействии терроризму

По словам замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, мэр Мелитополя Иван Федоров был похищен российскими военными днем 11 марта. На опубликованном Тимошенко видео видно, как человека силой ведут по площади люди в форме.

Вскоре после этого генеральные прокуратуры и ДНР, и ЛНР сообщили о возбуждении против Федорова уголовных дел за «содействие террористической деятельности» — якобы он «оказывал финансовую и иную помощь националистической организации в совершении террористических преступлений против мирных жителей Донбасса».

Ответственность за задержание Федорова сепаратисты на момент публикации текста не взяли — напротив, в сообщении ЛНР уточнялось, что его местонахождение еще только устанавливают. Где он находится сейчас, неизвестно. Отметим, что Мелитополь — город в Запорожской области, то есть не является частью ДНР и ЛНР даже с точки зрения этих самопровозглашенных республик. Есть ли какая-то предыстория у обвинения Федорова в помощи «Правому сектору», «Медузе» оперативно выяснить не удалось.

По сообщениям не только украинской, но и российской стороны, мэры попавших под контроль РФ украинских городов отказываются сотрудничать с российскими властями. На днях Минобороны РФ прямо заявило, что «киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров», а «всех несогласных при этом просто расстреливают».

Из опубликованных СБУ материалов, которые российские военные, как утверждается, распространяют в Бердянске (проверить это мы не можем), следует, что для России отсутствие сотрудничества представляется проблемой: в листовках прямо называется «преступным» «игнорирование руководством города и района присутствия российских властей». По сообщениям украинской стороны, Россия пытается распространять в оккупированных городах — Херсоне, Мелитополе, Бердянске — свою пропаганду (в том числе с помощью телевидения), а местные жители регулярно выходят на акции протеста.

В России собираются запретить Meta

Генпрокуратура попросила суд признать «экстремистской организацией» материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp — из-за ее решения не удалять призывы к насилию в отношении российских военных (например, «смерть русским оккупантам») как «форму политического выражения». Инстаграм c 14 марта будет заблокирован — вслед за фейсбуком, доступ к которому уже закрыли. Следственный комитет счел действия Meta призывами к экстремизму и содействием терроризму и возбудил уголовное дело против сотрудников компании, включая ее пресс-секретаря.

Какие последствия — кроме блокировки инстаграма — будут у этого решения, пока неясно. Происходящее много комментируют члены российского парламента, и если верить им: а) пользователи фейсбука и инстаграма не будут привлекаться к уголовной ответственности; б) рекламодатели в случае признания Meta экстремистской организацией, напротив, могут быть привлечены к ответственности; в) WhatsApp в России не заблокируют. Но важно помнить, что мнение депутатов Госдумы и сенаторов, к сожалению, не дает оснований судить, что будет происходить на самом деле (вспомним хотя бы недавние рассуждения о «признании Россией ДНР и ЛНР в их реальных границах»).

Подробнее о том, что может ждать в России компанию Meta и ее пользователей, читайте в интервью основателя правозащитного проекта «Агора» Павла Чикова.

Россия хочет отправить на войну тысячи «добровольцев» с Ближнего Востока, а также российских наемников

Министр обороны России Сергей Шойгу в докладе Владимиру Путину рассказал о более чем 16 тысячах заявок от людей, «которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении». Президент идею поддержал: «Надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий». Аргументировал он это тем, что «западные спонсоры Украины», «пренебрегая всякими нормами международного права», отправляют в Украину наемников (не путать с добровольцами!).

Важная деталь: по мнению собеседников издания The Wall Street Journal, которое на днях первым написало о планах России задействовать в войне сирийцев, речь идет о людях с опытом боев в условиях города. Вот как прокомментировал планы России Владимир Зеленский:

Вот так российские войска относятся к украинцам. Вот так относятся к Донбассу, как они говорили, к русскоязычным людям <…> Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот еще сирийские наемники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой — во всех смыслах этого слова — на чужой земле.

Что касается российских наемников, то, по данным «Русской службы Би-би-си», ЧВК Вагнера начала «большой набор» для отправки на войну, причем для этого якобы отказалась от почти всех недавно действовавших ограничений (например, не нанимать жителей Крыма, ДНР или ЛНР, а также людей без справки о несудимости или с долгами). Один из источников заявил, что «основной состав» ЧВК в происходящем не участвует, а набирается «всякий сброд». «Мы их между собой штрафбатами называем с пацанами», — цитирует источник «Би-би-си».

Путин, возможно, начал репрессии против департамента ФСБ, отвечавшего за Украину

По данным журналистов и писателей Андрея Солдатова и Ирины Бороган, которые много лет специализируются на российских спецслужбах, под домашний арест отправлен Сергей Беседа — глава 5-й службы ФСБ, которая занималась, в частности, разведкой на постсоветском пространстве и пыталась способствовать реализации кремлевских интересов в этих странах, в том числе в Украине. Вот что пишут Солдатов и Бороган:

Именно 5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.

Сейчас наши источники сообщают, что генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию. И действительно: разведка у кадрового разведчика Путина, как оказалось, поставлена из рук вон плохо.

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