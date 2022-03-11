СК возбудил против сотрудников Meta уголовное дело о призывах к экстремизму и содействии терроризму

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников компании Meta (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) из-за их решения не блокировать в социальных сетей призывы к насилию в отношении российских военных.

По мнению СК, эти действия содержат признаки публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК) и содействия террористической деятельности (статья 205.1 УК).

Как следует из пресс-релиза, дело возбуждено против пресс-секретаря Meta Энди Стоуна и «других сотрудников».

О возбуждении дела стало известно вскоре после того, как Генпрокуратура объявила о требовании признать Meta экстремистской организацией и заблокировать в России инстаграм (фейсбук был заблокирован 4 марта).

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