Генпрокуратура потребовала признать материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp «экстремистской организацией»

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Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta «экстремистской организацией». Как сообщает ТАСС, соответствующие документы направлены в суд.

Ведомство также потребовало от Роскомнадзора заблокировать инстаграм, который принадлежит Meta. О требованиях ограничить работу принадлежащего Meta мессенджера WhatsApp пока не сообщается.

СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело против сотрудников Meta о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности (280 УК РФ и 205.1 УК РФ). Дело возбуждено «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации».

11 марта стало известно, что Meta не станет удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В Meta подчеркивали, что «по-прежнему не допускают призывы к насилию против российских мирных граждан».

Facebook был заблокирован в России 4 марта. Официальной причиной была названа «дискриминация российских СМИ» из-за ограничения администрацией соцсети доступа к материалам изданий, связанных с российскими властями.

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